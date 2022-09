Bitcoin è stata la prima vera criptovaluta a trovare una prima, inizialmente limitata diffusione, al mondo, e data la natura “embrionale” questa forma di risorsa interamente basata sul concetto di crittografia ha trovato inizialmente un “muro” di scetticismo da parte dei detrattori che da sempre criticano sia l’aspetto legato alla sicurezza ma anche quello concettuale, non essendo una vera valuta, bensì una forma di risorsa economica dal valore altamente volatile e variabile. Di contro il fattore legato alla natura decentralizzata rende le transazioni completamente anonime e quindi difficili da rintracciare. Bitcoin è oramai piuttosto radicata nel contesto della finanza globale pur non essendo ancora considerata una risorsa affidabile proprio per questa natura che porta il suo valore a variare di molto anche nel giro di poche settimane. Quali sono le valutazioni per il prossimo mese?

Bitcoin, ecco quanto varrà la criptovaluta il prossimo mese

Bitcoin come quasi tutte le criptovalute in questo periodo non se la passa esattamente benissimo a causa di una serie di fattori che hanno portato una concreta perdita di interesse da parte di molti investitori, che con sempre più frequenza stanno decidendo di spostare le proprie attenzioni su investimenti più sicuri e stabili.

JP Morgan una delle principali multinazionali di servizi finanziari, da sempre abbastanza vicina e “pro” criptovalute ha di recente consigliato agli investitori di vendere prima che il valore crolli ulteriormente, valore che in queste ore è sceso nuovamente sotto la soglia dei 20 mila dollari.

Tuttavia questo consiglio non è stato percepito da tutti, e secondo questi ultimi questa potrebbe trattarsi di una sorta di strategia per permettere a nuovi investitori di acquisire la criptovaluta a prezzi di “saldo”.

Previsioni sicure al 100% non esistono, in particolar modo legate al mondo di Bitcoin, specie in questo momento, ma è abbastanza probabile che il valore tornerà a calare prima di subire un nuovo aumento fino a 30 mila dollari entro la fine di settembre.