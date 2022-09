Calcare in casa: ecco come rimuoverlo usando questi ingredienti

Scoprire di avere del calcare in casa è una situazione che accomuna tutti: il problema è originato dalla rete idrica domestica. Ma non solo. Possono essere molte le cause che scatenano la formazione di calcare ma anche altri tipi di carbonato. Spesso non c’è da preoccuparsi tanto, poiché significa che l’acqua viene disinfettata ed è quindi adatta all’uso domestico.

La prima cosa da fare quando si riscontra la presenza di calcare in casa è quella di capire qual è la causa di questo problema. In altre parole è bene cercare di capire se questo tipo di deposito è dovuto all’acqua della conduttura dentro casa , in qual caso potremo intervenire impostando una regolazione diversa alla pompa di sollevamento.

Nel caso invece il calcare sia presente all’interno della casa è bene ricercare le sue sorgenti. Per ridurre al massimo la presenza di calcare in casa è importante non lasciare che l’acqua piovana passi attraverso le parti di muratura che sono più a rischio di formare depositi di calcare. Qualora si presentasse il problema dovremo provvedere subito a isolare le pareti.

Come rimuovere il calcare in casa e nelle tubature?

Per combattere la presenza di calcare in casa possiamo usare degli sgrassatori naturali che favoriscono l’eliminazione dagli impianti idraulici e nei rubinetti domestici. Un sgrassatore da erboristeria è quello che svolge un’azione naturale grazie all’operato dei fosfati naturali presenti nella radice di cumino, rosmarino e menta piperita. Anche se è un prodotto naturale non deve essere usato in quantità eccessive perché è altamente aggressivo. E soprattutto non deve essere usato in presenza di cloro.

Un altro metodo più casalingo per rimuovere le incrostazioni di calcare su superfici in ceramica o tubi metallici è la soda caustica. Si trova in farmacia o nei ferramenta e va maneggiata con attenzione. Il suo potere è quello di disincrostare qualsiasi superficie ma è anche corrosiva sulla pelle. Per cui prima di utilizzarlo dovremo avere ben cura di indossare guanti protettivi e occhiali. Facciamo attenzione anche a non usare il prodotto in presenza di bambini o animali domestici.

Crema idraulica per piccole incrostazioni e altri prodotti naturali

La crema idraulica si può preparare in casa con pochissimi ingredienti. Bisogna miscelare 1/2 litro di acqua bollente e un cucchiaio di bicarbonato di sodio. La miscela va poi stesa con un pennello sulla superficie da trattare. Per mantenere una certa efficacia è consigliato ripeterne l’utilizzo ogni 3/4 mesi.

Se dobbiamo togliere il calcare dalle superfici in plastica, invece, possiamo utilizzare il potere disinfettante dell’aceto di vino bianco. Possiamo mescolare il prodotto nell’acqua molto calda e pulire l’articolo in plastica che presenta una percentuale di calcare. Nelle superfici più resistenti, inoltre, possiamo optare per la candeggina che svolge anch’essa una funzione igienizzante.

Quando in casa abbiamo una rete domestica piuttosto calcarea dobbiamo fare spesso dei lavaggi con l’aceto o la candeggina. Non dimentichiamo di usare l’aceto anche in lavatrice, almeno una volta a settimana, per prevenire le incrostazioni. In questo modo non saremo costretti a chiamare spesso il tecnico per occlusioni o rottura dei tubi.