Cipolline in agrodolce: proprio come le preparavano le nostre nonne

Le cipolline in agrodolce sono un contorno unico ed inimitabile che ben accompagnano secondi importanti come arrosti e pesce. L’ingrediente principe sono le cipolline di tipo borettano che vengono cotte intere e sfumate con aceto bianco o balsamico. Sono perfette per il pranzo della domenica o per le ricche cene natalizie. Ecco la ricetta per prepararle alla vecchia maniera!

Ingredienti per 6

800 gr di cipolline borettane

50 gr di burro

25 gr di zucchero semolato

200 ml di aceto bianco

aglio

sale

pepe nero

Procedimento

Iniziate pulendo le cipolline rimuovendo gli strati più esterni e tagliando via le radici, dopodichè mettetele in una ciotola capiente con abbondante acqua fredda lasciandole riposare a mollo per mezz’ora.

In una pentola capiente abbastanza in cui metterete a cuocere poi le cipolline, fate sciogliere il burro e unendo lo zucchero e 1 spicchio di aglio tagliato a metà e privo dell’anima. Fate andare per un paio di minuti quindi rimuovete l’aglio.

Quando lo zucchero si sarà sciolto totalmente unite le cipolline precedentemente scolate e asciugate quindi rigiratele con un cucchiao aggiustando di sale e pepe a piacere. Alzate la fiamma e versatevi l’aceto che dovrà sfumare.

Passato il primo momento di evaporazione, coprite con un coperchio e abbassate la fiamma al minimo poichè adesso dovranno cuocere per mezz’ora a bassa temperatura; controllate ogni tanto per evitare che si asciughino, in tal caso aggiungete 1-2 cucchiai di acqua e mescolate.

Quando le cipolline saranno ben cotte, spegnete la fiamma e lasciatele riposare a coperchio chiuso 10 minuti prima di servire in un piatto da portata per accompagnare il vostro secondo.

Buon appetito!