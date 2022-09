In questo periodo in cui l’igiene e l’importanza di disinfettare oggetti e ambienti è molto importante, difatti tutti stiamo riscoprendo un prodotto che fino a alcuni tempi fa ci sembrava sorpassato: l’alcol etilico.

Quasi sempre ignorato preferendo detersivi vari, in realtà l’alcol è una buonissima soluzione per le pulizie veloci di routine.

Come pulire con l’alcol e tutti i modi di usare l’alcol in casa

È un buonissimo detergente perché diluisce lo sporco, è un disinfettante in grado di annientare i virus e i batteri presenti sulle superfici. L’alcol etilico alterato, di colore rosa, costa pochissimo e può essere impiegato dalla cucina al bagno. Sfruttato anche nelle strutture sanitarie, è un agente pulente molto efficiente su piastrelle, fornelli, vetro e superfici.

Quando ripulite ricordate di impiegare i guanti e usate misure ridotte. Oggi vedremo qualche dritta su come usarlo per le pulizie domestiche stanza per stanza. In bagno l’igiene è indispensabile, ma anche l’estetica ha la sua importanza. Con la spugna lavate il lavandino in modo da togliere ogni traccia di sporco e di calcare, poi sfregate rubinetti e ceramiche con un panno bagnato con alcol. Usate una spugna differente alla pulizia del water, passando sedile e tavoletta su ogni lato.

Se desiderate un profumo forte e fresco, versa all’interno del water alcune gocce di tea tree oil, disinfettante e antibatterico, oppure olio sostanziale di pompelmo, geranio, limone. La cucina di solito rappresenta il locale più usato della casa, per questo ha bisogno di pulizie più comuni e veloci. Bagnate un panno con un po’ di alcol e passate sulla zona del piano di lavoro.

Cuocendo è facile rimanere impronte e impronte sugli armadietti, ma basta sfregare un panno sulle ante per rimuovere le macchie e rinvenire la lucentezza. Impiegate l’alcol anche sul piano cottura perché smacchia e toglie l’unto. Medesimo discorso per il tavolo su cui mangiate: appena finito il pasto toglie possibili molliche e resti di cibo, e poi passa una pezza bagnata con dell’alcol. In tale modo avrete pulito molto rapidamente gli spazi, evitando gli ammassi e senza perdere tempo.

Grazie alla sua versatilità e l’odore intenso, l’alcool soccorre nell’igiene e, soprattutto durante i mesi caldi, coopera al pulito distaccando insetti e formiche. Ecco dunque come può essere utilizzato l’alcol in casa.