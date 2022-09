Bitcoin ha inevitabilmente cambiato molto il contesto e anche la percezione stessa del denaro digital, almeno per quanto riguarda i concetti finanziari, in quanto la risorsa sviluppata da Satoshi Nakamoto, ossia la “mente” che ha effettivamente concepito la prima forma di criptovaluta in assoluto, contribuendo in modo decisivo al concetto stesso di valuta basata su crittografia, definizione che ancora oggi tende a confondere. In pochi anni sono state concepite le prime piattaforme di trading, che hanno la funzione di gestire, vendere ed acquistare proprio queste “valute” oltre a poterle scambiare con le valute flat, ossia le tradizionali forme di denaro come euro, dollaro, ecc. In questo contesto specifico il ruolo di Crypto.com è stato fin dal principio molto importante, costituendo una forma di ruolo da “ponte” tra la finanza tradizionale e quella legata al mondo crypto. Ma è realmente utile?

Crypto.com, è davvero utile? Ecco la risposta e le recensioni

Crypto.com è sostanzialmente una applicazione per smartphone che non risulta molto diversa dalle numerose che già affollano il panorama attuale, ma che è in realtà risulta esseree un ecosistema finanziario vero e proprio, con una propria valuta (oggi definita Cronos), delle proprie carte di pagamento, ma anche un sistema di assicurazione vero e proprio, che rende l’intera struttura finanziaria estremamente rodata ed affidabile.

Non è un caso che secondo le stime del 2022 Crypto.com risulti avere oltre 50 milioni di clienti e 4.000 dipendenti. E’ una piattaforma molto affidabile, nata a Monaco nella sua attuale versione neel 2017 e anche se inizialmente ha palesato diversi problemi di affidabilità, è indiscutibilmente stabile e funzionale.

Ma è davvero utile? Se si ha intenzione di investire sulle criptovalute più utilizzate, come possono essere le varie Bitcoin, Ethereum, ecc, in tutti i sensi, sicuramente si, anche se i costi di commissione sono tendenzialmente elevati rispetto ad altri.

Crypto.com è la scelta migliore per un controllo estremamente diversificato sulla propria quantità di valute, anche se è consigliabile una buona conoscenza dell’inglese.