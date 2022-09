La capacità di intefacciarci con le altre persone definisce chi siamo, nel bene o nel male, e inevitabilmente alcuni atteggiamenti e profili caratteriali sembrano essere nati per scaturire emozioni particolari. Essere buffi è spesso legato all’essere divertente, ma in modo così innocente ed immediato da risultare genuini. I segni buffi non fanno ricorso a sotterfugi particolari, sarcasmo o ironia, nella maggior parte dei casi, ma è indubbio che riescono ad essere genralmente apprezzati, quando non eccedono ovviamente. Quali sono questi segni buffi?

Ecco i segni più buffi dello zodiaco. Questi sono i primi 3!

Toro

Toro ha una capacità di scherzare anche nei riguardi della propria vita personale e sentimentale da portare un apprezzamento generale da parte di tutti o quasi. Non accentua mai le proprie battute ma risulta simpatico e genuino almeno finchè è lui a deciderlo. Portarlo ad essere buffo lo fa sentire un buffone e non gli aggrada.

Pesci

Genuino e sensibile lo è anche Pesci ma in modo meno evidente. E’ una personalità delicata, spesso non compresa a fondo, che non riesce a risultare appena più forte. Questa genuinità lo rende buffo perchè quasi tutti da un certo punto di vista vorremo realmente essere onesti come lo è Pesci.

Ariete

Autoironico ma forte allo stesso tempo, difficilmente un Ariete non è in grado di scaturire un’emozione empatica da subito. Si tratta di un segno accentrativo, che è in grado di farsi apprezzare in molti modi, uno su tutti, è capace di far ridere in maniera particolare anche con le piccole cose.