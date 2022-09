Il concetto di cautela è strettamente imparentato con la prudenza ma rappresenta una sfaccettatura differente, in quanto una persona cauta appare tendenzialmente comunque vogliosa di intraprendere un’operazione anche potenzialmente rischiosa, a differenza del prudente, che in parecchi casi da l’idea di essere un fifone alla base. Anche tra le donne esistono molte donne che sono considerate per l’appunto caute ma non per questo spaventate dalla possibilità di “farsi male” o di fare errori. Quali sono secondo lo zodiaco le donne più caute?

Ecco le donne più caute secondo lo zodiaco!

Ariete

Sorprendentemente c’è la Ariete in lista, segno impulsivo ma che non prende mai in considerazione l’avventatezza a cuor leggero. Anche se pensa ed agisce in modo rapido e conciso, la Ariete non è una sprovveduta e spesso agisce per “vie traverse” così da limitare i rischi ed i potenziali effetti collaterali.

Vergine

Difficilmente si lancia in imprese senza un’adeguata conoscenza e preparazione, per questo motivo è conosciuta anche come una personalità conservativa e prudente. Anche se è attratta dalle nuove esperienze e non ha paura di “sporcarsi le mani”, preferisce evitare i danni, anche per non dare l’idea di essere un’avventata.

Acquario

E’ impulsiva ma non per questo ama agire di completo impulso. La Acquario sembra pensare in maniera non del tutto logico, ma generalmente in moltissimi casi la sua coscienza ha la meglio e riesce a “portarla” sui binari giusti e cauti. Infatti si può considerare la Acquario come tendenzialmente cauta, anche se quasi sembra vergognarsi di ciò.