Nell’attenzione e cura delle piante rientra anche il lavoro di potatura, fondamentale affinché a primavera il nostro giardino torni in fiore. Quali sono le piante da potare a settembre, per assicurarci che superino vivacemente l’inverno e tornino a germogliare con il ritorno della bella stagione. Oggi vedremo un elenco completo, con tutti i dettagli da scoprire per far sì che tale lavorazione sia portata a termine nel migliore dei modi.

Ecco le piante e gli arbusti da potare da 10 settembre: la lista

La potatura è sostanziale per svariati motivi. Ciò perché consente alla pianta di avere: una maggior ossigenazione; un inferiore rischio che la pianta contragga malattie e parassiti; una più grande robustezza e opposizione alle intemperie ed infine una migliore fruttificazione o fioritura. Solitamente la potatura può essere realizzata in due diversi periodi dell’anno: in inverno e in estate.

La potatura estiva si attua tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, in contemporaneità con il periodo di seconda germogliazione. Arrampicate sulle pareti verticali o stringiate ad altre piante vicine, tali specie vegetali decorano benissimo ogni angolo del nostro giardino. Nell’elenco delle piante rampicanti da potare nel nono mese dell’anno ci sono: Gelsomino comune, da tagliare a meno di 50 cm dalla base; Lionicera, che ha bisogno del diradamento dei germogli fioriti per evitare di divenire esageratamente congestionata.

L’ideale sarebbe tagliare di circa un terzo il nuovo germoglio laterale più in basso; Passiflora, da potare a circa 30 cm per incrementare la fioritura. Nella lista degli arbusti sempreverdi da sfoltire nel mese di settembre ci sono:Rose, nel caso di piante parecchio grandi. Si suggerisce di toglierei fiori appassiti per evitare che privino inefficacemente la pianta di linfa preziosa; Abelia, che richiede soltanto della rimozione di steli morti e guastati. Infine, c’è ancora tempo per potare i caprifogli arbustivi, come il noto Lonicera.

Le siepi sempreverdi dovrebbero essere potate togliendo circa la metà della nuova crescita ogni anno, fino a conseguire l’altezza desiderata. Poi, serve potare la siepe a maggio e di nuovo a settembre. Anche le siepi di Prunus laurocerasus, ossia Lauroceraso, avranno beneficio da una potatura in tale periodo dell’anno, ma il suggerimento è di potare con le forbici, poiché le foglie tagliate con tronchesi possono bruciare velocemente e diventare marroni.