Ecco quale mare è stato scelto come il più bello d’Italia: “meraviglioso”

Per quest’anno sono stati assegnati dei premi, come accade ogni anno, per il mare più bello e pulito d’Italia. Stiamo parlando delle 5 Vele 2022. Legambiente e Touring Club Italiano hanno premiato 18 località balneari con il mare più bello e pulito, che hanno saputo distinguersi anche per l’offerta di vacanze slow e sostenibili. Ma vediamo quali sono le località di mare premiate.

5 Vele blu 2022, Sardegna sul podio

La regione che spicca nella classifica 2022 del mare più bello d’Italia è la Sardegna, che si aggiudica ben sei delle 18 Vele blu totali. Tra i tratti costieri dell’isola in cui sarà più bello tuffarsi in questa estate 2022 spicca il litorale di Baunei. Ma questo grazioso tratto costiero in provincia di Nuoro non è il solo dell’isola ad essersi aggiudicato l’ambito riconoscimento. Ma il premio non spetta solo a questa meravigliosa isola.

Puglia e Toscana

La Puglia rientra fra le mete più gettonate durante tutto il corso dell’estate 2022. La maggior parte dei turisti ha optato per un viaggio on the road, ammirando le splendide spiagge e lo splendido mare che questa regione ha da offrire. In Puglia ci sono tre comprensori che hanno ricevuto le 5 Vele, il massimo riconoscimento di Legambiente per le più belle zone balneari di tutto il Paese. Fra questi rientrano: Alto Salento Jonico a Gallipoli, le Isole Tremiti e Alto Salento Adriatico a Melendugno. Ma, al pari della Puglia, c’è anche la Toscana conta tre comprensori turistici premiati con le 5 Vele: Costa d’Argento e Isola del Giglio a Capalbio, l’Isola di Capraia e Maremma Toscana a Castiglione della Pescaia.

Lampedusa e la spiaggia dei conigli

Già decretata come la più bella del Mondo, la spiaggia dei Conigli sull’Isola di Lampedusa è un invito a posticipare gli impegni, a fare le valigie e a fiondarsi sulla sabbia bianca, abbrustolendo al sole ore e ore, tra un bagno rinfrascante e una nuotata in acque paradisiache. Lo scenario è di quelli da cartolina. Raggiungete a piedi l’Isola dei Conigli e aprite bene gli occhi, potreste avvistare una delle tartarughe marine di passaggio da queste parti a fine estate. Un incanto della natura, la spiaggia da raggiungere almeno una volta nella vita.

Tropea, Calabria

Nella provincia di Vibo Valentia e adagiato sulla costa tirrenica, affiora questo luogo tanto noto e amato per le sue bellezze e i suoi scenari da sogno. In un tratto in cui la costa si fa particolarmente rocciosa, l’acqua diventa chiara e cristallina, troverete questa bellissima spiaggia. Tra “Isola Bella” e la “spiaggia della Rotonda”, sabbia chiara e un mare incontaminato.