Ecco tutti gli effetti collaterali della mancanza di sonno: parla l’esperto

L’esperto spiega quali sono gli effetti collaterali della mancanza di sonno e perché è importante riposare in maniera adeguata. L’insonnia è un disturbo molto diffuso, la cui prevalenza può arrivare fino al 40% della popolazione adulta. Ciò significa che quasi un adulto su due non riesce a riposare bene.

L’insufficiente quantità di ore di sonno è più frequentemente dovuta alla vita frenetica delle persone e al fatto che i nostri cicli sonno-veglia si susseguono in maniera diversa rispetto alle esigenze dell’organismo umano. Non dormire abbastanza – o non riuscire a prendere sonno – può avere effetti collaterali gravi: stress, depressione, perdita di memoria ed equilibrio cognitivo, obesità e sindrome metabolica, instabilità emozionale e ansia.

Peraltro nello stesso periodo si possono presentare tutti questi sintomi nella stessa persona: un momento magari si sente pieno di energia e l’altro meno. Inoltre il mancato riposo ha effetti negativi anche sulla pelle con rughe più pronunciate.

Mancanza di sonno: la risposta dell’organismo

Nell’organismo umano i meccanismi di risposta alla mancanza di sonno sono molto specifici. La mancanza di sonno può avere diversi effetti, a seconda della persona e della situazione in cui si trova. Essendo ormai un disturbo molto diffuso, è necessario conoscere alcune misure per combatterla. L’insonnia ha diversi effetti sull’organismo umano, a seconda della persona e della situazione in cui si trova. Le reazioni possono essere diverse e dipendono dal tipo di stile di vita, dalle abitudini, dalle preoccupazioni, dalle aspettative, dallo stress, eccetera.

Come combattere la mancanza di sonno? In generale, il consiglio è quello di cercare di dormire quanto più possibile. Evitare la caffeina, fumo e alcol oltre a praticare un regime di allenamento che favorisca il sonno di qualità. Per dormire più a lungo e meglio, è necessario organizzare la propria vita e i propri orari in modo tale da poter avere il tempo per riposare.

Effetti collaterali

Le ricerche riguardanti l’effetto della mancanza di sonno sul cervello hanno portato alla scoperta che il corpo reagisce all’insonnia con un aumento degli ormoni di stress come la cortisolo e la serotonina. Conseguentemente, questi ormoni producono uno stato di depressione. L’insonnia può causare anche uno stato di ansia cronica che può essere trattata con gli stessi farmaci che curano la depressione.

La mancanza di sonno può anche causare una instabilità emotiva negativa e un’ansia. Pertanto, le persone che soffrono di insonnia avvertano più facilmente la rabbia e sono anche più propense a provare sentimenti di colpa e di senso di fallimento.

La perdita di memoria e l’equilibrio cognitivo sono altre conseguenze della mancanza di sonno. Le ricerche hanno dimostrato che, se si dorme poco, il potere di attenzione, la memoria e la produttività si riducono. È importante prendersi del tempo per studiare, prendere appunti e imparare di nuovo il materiale.

Nel 2014, uno studio ha scoperto che le persone che soffrono di insonnia sono più inclini a sviluppare la sindrome metabolica, che è un ibridazione di diverse malattie, tra cui l’obesità, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia e lo diabete di tipo 2. La sindrome metabolica è un fattore che aumenta il rischio di sviluppare il cancro.