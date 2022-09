Trovare le giuste motivazioni quando “le cose vanno bene” è relativamente semplice, ma come spesso accade il difficile arriva nelle condizioni di crisi. Numerosi studi hanno evidenziato che lo status mentale, unito ad una percezione delle nostre capacità sotto la sufficienza possono influenzare molto un risultato finale. Ecco perchè non è così strano definire una figura “moderna” come il motivatore, solitamente una forma di mental coach che fa uso di esercizi mentali così da far trovare le giuste motivazioni a chi ne ha bisogno. Anche secondo lo zodiaco esiste il concetto, ed ecco i segni legati agli uomini che sono naturalmente dei motivatori.

Gli uomini dello zodiaco maggiormente motivatori, quali sono?

Acquario

Rappresenta una sorta di controsenso, in quanto Acquario appare instabile, insicuro a tratti ma è bravissimo a fungere da motivatore, figura che però non riesce ad autoimporsi. In sostanza l’uomo Acquario spesso ha bisogno di una persona in grado di aiutarlo in tal senso, ma è qualcosa che a lui riesce bene.

Scorpione

L’uomo Scorpione non illude se considera qualcuno di inadatto ad un ruolo, ma è bravo nello “scovare” i talenti e le capacità. Uomo sensibile ma anche fortemente razionale, se considera una persona dotata di un particolare talento, è in grado di “tirarlo fuori”.

Ariete

E’ severo ma giusto o almeno così si considera, ma non è lontano dal vero. L’uomo Ariete ha tantissime criticità, appare spocchioso e fastidioso ma ha un grandi intuito e questo risulta evidente anche quando deve giudicare l’operato di qualcuno. Le sue critiche non sono mai vane.