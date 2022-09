Gli atteggiamenti umani che fanno maggiormente discutere sono in genere quelli più “estremi” ed impulsivi, per questo tende a far parlare di più un modo di comportarsi esasperato ed eccessivo rispetto ad uno calmo e serafico. Se per molto “eccedere” nei comportamenti e nelle reazioni ha un senso vero e proprio, “utile” in alcuni ambiti, per altri la situazione è molto più “onesta” e naturale in quanto come esaminato anche dallo zodiaco esistono alcuni segni che tendono ad esasperare tutto ed apparire quindi come dei melodrammatici. Quali sono?

I segni melodrammatici secondo lo zodiaco. Quali sono?

Scorpione

Tende ad esagerare ma il “giusto”, andando piuttosto a sottolineare qualcosa o qualcuno che lo ha ferito o che lo ha portato all’esasperazione pure a semplice. Scorpione non ama gli eccessi ma se si trova in una condizione di fiducia tende a fare un po’ il teatrale della situazione, è qualcosa che gli da un senso di soddisfazione particolare.

Leone

Leone eccede in tutto, quindi non dovrebbe essere una sorpresa trovarselo in lista. Profilo che non ha paura di apparire eccessivo se non addirittura finto nei propri comportamenti, tutto fa brodo quando è il caso di evidenziare le proprie azioni.

Cancro

Appare molto più drammatico di quanto non sia in realtà ma rispetto agli altri segni non sembra farlo “apposta”. Cancro è un profilo che semplicemente è sempre se stesso, quindi se ad esempio è in collera o dispiaciuto non può che fare altro che evidenziarlo. Non è un profilo che ama le attenzioni, quasi sempre ma il suo disagio è sempre percepibile.