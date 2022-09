Il mondo femminile è corredato da una varietà caratteriale emblematica, in quanto è realmente difficile se non impossibile trovare due donne che sono sovrapponibili caratterialmente parlando. Ad essere più invidiate e temute sono le donne dotate di un carattere convinto e deciso in ogni situazione. Banalmente si ha la tendenza nel definire questo profilo caratteriale e modus operandi come “forte”, caratterizzazione troppo generica per essere facilmente definita. Secondo lo zodiaco le donne più decise sono le seguenti.

Le donne più decise secondo lo zodiaco. Sono…

Gemelli

Gemelli ha l’indubbio vantaggio di essere una donna sensibile ed empatica ma anche capace di adattarsi in tutte le situazioni. Non è analitica come molte altre ma risponde sempre con decisione alle avversità, ed alle provocazioni che solo una personalità come Gemelli più “attirare”. Difficile vedere una Gemelli “chiusa in se stessa” a meno che non sia lei stessa a volerlo.

Vergine

La determinazione della Vergine potrebbe permetterla di fare di tutto. Ma non ha bisogno di proclami, urla o simili per affermare la propria decisione, anzi spesso propende per la caratteristica unica della calma. E’ una che si da sempre molto da fare, anche se si “pubblicizza” poco.

Scorpione

Spesso criptiche, divisive, del tipo o le ami o le odi perchè hanno una personalità profonda ma che non sempre risulta attuabile e comprensibile in tutti gli ambiti. La Scorpione è abituata a lottare, e anche quando non è necessario, mette in campo una decisione che la porta a raggiungere i propri obiettivi più rapidamente degli altri.