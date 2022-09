Il concetto “laborioso” è legato fortemente alla capacità e alla solerzia di lavorare in modo efficace ed particolarmente attivo. Una persona laboriosa è solita prodigarsi in tutti i modi per trovare ogni modo possibile per lavorare in maniera sempre migliore. Il termine è legato a doppio filo anche alla capacità di produrre ed essere efficiente. Spesso si considerano le donne tendenzialmente più efficaci sul lavoro se messe nelle condizioni giuste, quindi non possono che essere citate le donne più laboriose dello zodiaco.

Le donne più laboriose secondo lo zodiaco. Eccole!

Scorpione

Una personalità perseverante in senso assoluto come Scorpione in senso generico non può che spiccare anche nel mondo femminile. Una donna Scorpione saprà sempre come muoversi in contesti legati alla professione anche molto difficili, trovando grande soddisfazione nel farlo. Scorpione non lavora esclusivamente per il compenso ma anche per una questione morale.

Capricorno

E’ una donna laboriosa in tutto e per tutto, che riesce anche a spronare gli altri a dare il massimo. Anche se viene considerata eccessiva ed addirittura fastidiosa (il problema vero è avere una Capricorno come “boss”, li sono dolori), almeno è coerente in quanto è lei stessa la prima a mettersi in prima linea a dimostrare di essere laboriosa con i fatti.

Toro

Non ama lavorare ma è laboriosa, sembra un controsenso ma non è così in quanto è una donna che solitamente non ama lasciare le cose a metà e per questo si prodiga sempre per compiere e concludere quanto iniziato, anche se non risulta necessario.