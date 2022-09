Nessuno lo sa, ma vicino Roma si possono visitare questi splendidi borghi

La bellezza di Roma è indiscutibile e incontestabile, ma c’è un tesoro molto spesso nascosto agli stessi romani di luoghi meravigliosi da visitare. Parliamo dei borghi vicino Roma, tante piccole gemme incastonate nel territorio laziale e visitabili anche in un fine settimana. Inoltre potrai raggiungerli facilmente e vivere l’armonia e la quiete di luoghi senza tempo.

Civita di Bagnoregio

Tra i borghi più belli vicino Roma c’è la cosiddetta città che muore. Parliamo di Civita di Bagnoregio, a circa un’ora e mezza di distanza da Roma ed è una frazione dell’omonima Bagnoregio e ha solamente una decina di abitanti (per questo il nome di città che muore). L’accesso a Civita di Bagnoregio è su un suggestivo ponte pedonale e se si arriva qui di buon mattino si può assistere a uno spettacolare effetto causato dalla nebbia che sembra nascondere e isolare il borgo. Civita di Bagnoregio è un borgo fatto di viette e costruzioni per lo più disabitate, ma la visita vale sicuramente il viaggio.

Castel Gandolfo

Ci troviamo ai Castelli Romani, a pochi chilometri dalla capitale troviamo Castel Gandolfo. Inoltre è noto anche e soprattutto per ospitare la residenza estiva dei Papi. La visita a Castel Gandolfo merita, innanzitutto, per poter respirare, specie d’estate, aria fresca e godere di una vista suggestiva sul Lago di Albano. Oltre al Palazzo Pontificio Castel Gandolfo ospita diversi edifici civili di alto valore storico e architettonico (Villa Torlonia o la Collegiata Pontificia di San Tommaso di Villanova), ma anche siti di valore archeologico come la Necropoli del Pascolare e i resti della Villa di Domiziano.

Gaeta

Uno dei borghi vicino Roma più belli e caratteristici: parliamo di Gaeta. La località è nota per le sue spiagge e il suo promontorio con vista mozzafiato sul mare. La visita a Gaeta merita non solo per prendere il sole, visitare un borgo medievale davvero intrigante e suggestivo, ma anche e soprattutto per gustare alcuni dei piatti tipici locali, specialmente quelli di mare, che regalano emozioni difficili da raccontare e che lasciano un segno indelebile nel palato e nel cuore.

Nemi

Uno dei borghi vicino Roma più belli e caratteristici: parliamo di Gaeta. La località è nota per le sue spiagge e il suo promontorio con vista mozzafiato sul mare. La visita a Gaeta merita non solo per prendere il sole, visitare un borgo medievale davvero intrigante e suggestivo, ma anche e soprattutto per gustare alcuni dei piatti tipici locali, specialmente quelli di mare, che regalano emozioni difficili da raccontare e che lasciano un segno indelebile nel palato e nel cuore.