Oroscopo Paolo Fox settimana dal 5 all’11 settembre 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 5 all’11 settembre 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di agosto sta per passare il testimone a settembre. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà un po’ sottotono. Lunedì e martedì, infatti, la Luna in quadratura potrebbe farti sentire un po’ di agitazione interiore o di stanchezza fisica. Sii prudente e tieni sotto controllo la tua irruenza. Cerca di avere pazienza, se non tutto procederà nei tempi previsti. Alla fine il successo arriverà. Domenica, oltretutto, la Luna approderà nel tuo segno: si preannuncia una splendida giornate per l’amore, le relazioni. Occhio alle spese!

Toro

Lunedì e martedì avrai la Luna e Venere in ottimo aspetto: molte cambieranno in meglio, soprattutto in amore. Settembre sarà un mese che potrebbe regalarti nuove opportunità di vivere emozioni speciali, se lo vorrai. Finalmente per te inizia una nuova fase, molto più promettente, sotto ogni punto di vista. Mercoledì e giovedì la Luna in quadratura potrebbe crearti piccole tensioni, qualche contrattempo o ritardo. Niente di cui preoccuparsi.

Gemelli

La settimana comincerà senza più l’opposizione della Luna. Se la dama bianca non sarà più in dissonanza, però, a partire da lunedì Venere diventerà dissonante. D’ora in avanti ti converrà avere doppia prudenza in amore, evitare un atteggiamento troppo critico con il partner. Le giornate più promettenti saranno quelle di mercoledì e giovedì. Sfruttale, per portare avanti i tuoi nuovi progetti di lavoro. Occhio a venerdì e sabato: la Luna in Pesci ti metterà di cattivo umore.

Cancro

La tua settimana comincerà con la Luna in opposizione. Lunedì e martedì ti converrà avere un po’ di prudenza in più, specie nei rapporti interpersonali, negli accordi, nel lavoro o in famiglia. Anche Giove e Mercurio contrari potrebbero crearti delle complicazioni dal punti di vista economico o legale. Le giornate migliori della settimana saranno quelle di venerdì e sabato: dovresti sfruttarle, per dare spazio all’amore, ai sentimenti. Saranno favoriti i nuovi incontri.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà in modo interessante. Lunedì e martedì potrai contare sempre su uno splendido Giove e su Mercurio interessante. Sul fronte lavorativo continui a macinare successo e buoni consensi. Chi in passato ha vissuto un’ingiustizia, sarà vendicato dalle stelle molto presto. Mercoledì e giovedì dovrai tenere testa a una Luna in opposizione: ti converrà usare estrema cautela nei rapporti con gli altri, contare fino atre prima di parlare.

Vergine

La tua settimana partirà con il botto. Lunedì, infatti, la Luna tornerà favorevole, ma soprattutto entrerà nel tuo segno Venere. D’ora in poi l’amore e le relazioni prenderanno una piega decisamente migliore. Ottime le prime 48 ore della settimana. Le uniche giornate un po’ stressanti saranno quelle di venerdì e sabato. È probabile che avrai voglia di relax, di startene per i fatti tuoi.

Bilancia

La settimana comincerà con una Luna un po’ faticosa, Lunedì e martedì, infatti, potrebbe emergere un po’ di stress accumulato nel tempo. Cerca di usare molta cautela, tienilo sotto controllo! Dovresti provare a mettere da parte i problemi pratici per dare più spazio all’amore. Settembre e ottobre saranno due mesi che ti aiuteranno in questo senso a recuperare terreno. Punta su mercoledì e giovedì: 48 ore promettenti, anche pochi vorrà fare un nuovo incontro.

Scorpione

La tua settimana partirà con il piede giusto. Non potrebbe essere diversamente, visto che Venere tornerà attiva da lunedì. Per te vorrà significare maggior successo, sia in amore, sia nel lavoro. Da qui in avanti inizierà un periodo nuovo, caratterizzato soprattutto da una certa voglia di sperimentare. Dai retta a tutte le idee nuove che avrai, perché potrebbero portarti lontano. Venerdì e sabato si preannunciano due giorni particolarmente intensi, pieni di opportunità.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana inizierà con qualche novità in amore. Lunedì Venere diventerà dissonante. Qualcuno potrebbe avere dei problemi o forse semplicemente dei ripensamenti. Questo rischio varrà doppio per chi ha iniziato una storia da poco con una persona un po’ soffocante, che chiede tempo e attenzioni. Ma guai a limitare la libertà del Sagittario! Le uniche giornate un po’ sottotono saranno quelle di giovedì e venerdì. Potresti diventare più nervoso del solito: sii prudente!

Capricorno

Lunedì e martedì avrai una Luna importante e Venere in ottimo aspetto. Settembre ti permetterà di recuperare, sia in amore sia nel lavoro. Dovrai sfruttare le prossime settimane per capire di chi ti puoi fidare, per scegliere le persone giuste. Si preannuncia una giornata piena di stimoli. L’unica giornata un po’ sottotono sarà quella di domenica.

Acquario

Lunedì sarà una giornata molto importante: Venere non sarà più contraria e tu potrai dire addio alle tensioni o complicazioni vissute in amore finora. D’ora in avanti ti sarà possibile recuperare in amore, ma non solo. Potrai portare avanti anche i tuoi nuovi progetti professionali, i cambiamenti che desideri apportare nella tua vita, purché tu faccia attenzione alle finanze. Inoltre, mercoledì e giovedì avrai l’energia e la vitalità della Luna nel tuo segno.

Pesci

La settimana comincerà così così. Lunedi e martedì, infatti, avrai una buona Luna che ti restituirà più vitalità, ma dovrai fare i conti con il nuovo transito di Venere. Il pianeta dell’amore passerà nel segno della Vergine, in opposizione. Da qui in poi dovrai usare più cautela in amore, impegnarti per fare crescere la tua relazione. Venerdì e sabato il passaggio lunare nel tuo cielo ti regalerà buone intuizioni, una buona dose di creatività.