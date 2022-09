Pulire la zanzariera: ecco 2 trucchi che nessuno conosceva

Pulire la zanzariera è importante, per eliminare l’accumulo di polvere, polline o i residui di insetti. In questo modo le tue zanzariere potranno filtrare l’aria e la luce nel migliore dei modi. Ti basterà adottare 2 semplici trucchi per pulire le zanzariere di casa, senza doverle smontare ogni volta.

Ecco 2 trucchi per pulire la zanzariera senza smontarla

In estate, quando gli insetti cercano di entrare in casa, la zanzariera diventa la tua migliore amica. Grazie alla sua rete metallica o plastica ti garantirà la luce e l’aria, vietando l’accesso a zanzare e altri molesti invasori. Le zanzariere possono essere di diversi tipi: fisse, scorrevoli, plissettate, a rullo, a battente o antipolline. A prescindere dalla loro forma, le zanzariere possono essere pulite con facilità, senza bisogno di smontarle tutte le volte.

Pulire la zanzariera con l’aceto

Proprio vanno pulite le persiane, anche le zanzariere hanno bisogno di un lavaggio, almeno ogni due o tre mesi. Sono la parte di casa esposta ogni giorno alla polvere, allo smog e agli agenti atmosferici. La loro pulizia dovrà essere svolta usando prodotti non aggressivi, perché potrebbero danneggiarle irrimediabilmente.

Il primo trucco per pulire la zanzariera facilmente, senza smontarla e senza rovinarla, consiste nell’usare acqua e aceto. Ti basterà riempire un secchio d’acqua calda e poi versare 1 bicchiere di aceto di vino. Infine, dovrai aggiungere 3 o 4 cucchiai di detersivo per piatti. Chiudi la tapparella esterna e poi lava la zanzariera con una spugna imbevuta della miscela ottenuta. Aspetta alcuni minuti, per lasciare agire la soluzione e infine risciacqua bene.

Pulire la zanzariera con l’ammoniaca

Altrimenti, potresti pulire la zanzariere con l’ammoniaca, Avrai bisogno di guanti, per proteggere le mani da eventuali schizzi. Poi dovrai riempire un secchio fino all’orlo con acqua calda e ammoniaca (0,5 litri per 3 litri d’acqua). A quel punto potrai procurarti una spazzola che passerai dall’alto verso il basso, come se stessi lavando un vetro.

Immergi più volte la spazzola nel secchio e pulisci a fondo ogni parte della zanzariera, telaio e cornice compresi. Ciò che conta sarà dare spazzolate delicate, senza metterci troppa irruenza, sennò finirai con il rompere o deformare la rete della zanzariera. In alternativa, potresti usare anche dei detergenti a base di citronella, capaci di igienizzare a fondo le zanzariere e tenere distanti gli insetti.