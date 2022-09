Il SuperEnalotto come molti sanno si divide in 15 categorie di premio, si includono anche le vincite immediate e il SuperStar, con probabilità di vincita complessive di 1 su 16. In questo gioco si devono indovinare dei numeri e si vincono dei premi, chi indovina l’intera sestina si vince il jackpot.

Il 22 maggio 2021, il piccolo borgo di Montappone ha festeggiatola vittoria di 156 milioni. Ma il jackpot più alto del Superenalotto appartiene però a Lodi. Infatti, 13 agosto 2019 una fortunata persona, vinse ben 209 milioni con una schedina da appena 2 euro con i numeri scelti a caso dal terminale. Il vincitore non si sa chi è, ma si sa che ha ritirato il suo premio solo due mesi dopo l’estrazione.

E anche un altro record è alle porte, quello della distanza temporale tra una vincita e l’altra. Nel caso in cui nelle prossime due estrazioni non dovesse essere centrata la sestina vincente, infatti, si supererebbe il primato di 15 mesi e 11 giorni tra un jackpot e l’altro.

Nel 2021 in totale solo stati distribuiti in totale 878 milioni di vincite. Infatti oltre al “6” di Montappone, ci sono stati 651 milioni di altre vincite a punteggio e 71 milioni di vincite WinBox e Seconda Chance. Ma il periodo più lungo senza la vincita della sestina è stata di ben 15 mesi, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016.

Quanto vale oggi il 6 al Superenalotto? La risposta è sconvolgente

Nell’estrazione del 9 agosto, non è arrivato nessun “6”. Il montepremi in palio, di ben 250.400.000 di euro è il più alto mai raggiunto sia in Italia che in tutto il mondo.

Il montepremi disponibile per la prossima sestina sale così a 251.800.000 di euro.

Il superenalotto raggiunge così un nuovo record mondiale. Ad esempio la la lotteria statunitense Mega Millions si trova al secondo posto con 52 milioni di dollari in palio. In Italia, come abbiamo detto prima, l’ultima volta che è stato vinto il jackpot è stato il 22 maggio 2021 con la combinazione vincente: 15, 25, 26, 29, 38, 39 Numero Jolly: 82 Numero Superstar: 41.