Queste 10 razze di gatto sono apprezzate in tutto il mondo

I gatti sono gli animali domestici più apprezzati fra tutti. La loro bellezza e il loro modo di fare hanno sempre conquistato i cuori di tantissime persone. Ma ci sono razze e razze, alcune sono fra le più apprezzate in tutto il mondo. Ma vediamo di quali stiamo parlando.

Il gatto persiano

Con il muso dolce e gli occhi rotondi, il persiano è conosciuto per la sua calma, il suo portamento elegante e la sua personalità sorniona. Di origini iraniane, non è solo maestoso e dall’aria aristocratica, ma è anche molto affettuoso, tranquillo, abitudinario. Tutte queste caratteristiche lo hanno reso la razza più popolare tra gli appassionati. Anche se il mantello del Persiano è davvero bellissimo, dobbiamo essere però coscienti che si tratta di un tipo di pelo che richiede molte cure. Dovrai spazzolarlo e pulirlo regolarmente, affinché non si creino nodi e sia sempre sano.

Maine Coon

È una delle razze di gatti più antiche nel Nord America. Il termine “coon” in realtà significa procione, perché la coda di questo gatto ricorda molto quella di un procione. I Maine Coon sono intelligenti, giocherelloni, ma sono conosciuti per la loro taglia gigante. Dal pelo folto e l’aspetto robusto, il maschio Main Coon può arrivare a pesare fino a 13/14 kg. É una razza facilmente addestrabile, il cui comportamento assomiglia a quello dei cani: ad esempio seguono il proprietario di stanza in stanza.

Exotic Shorthair

Il gatto Exotic è un incrocio tra il Persiano e il Shorthair americano. Dolce, affettuoso e giocherellone, ha muso schiacciato e naso corto e dimostra grande affetto e fedeltà, tanto da essere spesso usato nei programmi di pet therapy. A differenza dei Persiani, gli Exotic hanno il pelo corto e fitto, che li rende popolari tra le persone che amano la personalità del Persiano, ma non gradiscono il pelo lungo o non hanno il tempo necessario per la pulizia quotidiana. Gli Exotic sono proprio per questo affettuosamente denominati “I Persiani per pigri”.

Il gatto Siamese

Il Siamese appartiene ad una delle razze riconosciute più antiche. È uno dei gatti più socievoli e uno dei più popolari, riconoscibile dagli occhi azzurri, a mandorla, dal pelo corto, dal corpo allungato e cesellato. Il carattere del gatto siamese è molto particolare, tanto che spesso si sente dire che non è un gatto per tutti. Questa tipologia di felini è molto legata al suo padrone, in maniera dipendente e possessiva. Non ama gli estranei, nè gli altri gatti, ma fa di tutto per trascorrere il suo tempo con il prescelto della famiglia. Il siamese ama giocare, saltare, miagolare, è particolarmente eccitato e riempie l’atmosfera in casa.

Il Ragdoll

La parola “Ragdoll’ significa letteralmente “bambola di pezza”: accomodante e socievole, questo felino prende il nome dalla sua tendenza a rilassarsi e stare tranquillo fra le braccia dell’uomo, proprio come un pupazzo. I Ragdoll sono estremamente affettuosi, spesso denominati “puppy-cat” poiché la loro personalità è molto simile a quella di un cane. Questa razza è particolarmente buona con i bambini e altri animali domestici ed è facilmente addestrabile. Sono gentili e, nonostante sia una tra le razze di gatti più grandi di taglia, a volte non sono capaci di difendersi, per questo non fidarti a lasciare un Ragdoll incustodito all’aperto.

Sphynx

La Sfinge, il gatto rugoso con le grandi orecchie e gli occhi e gli zigomi pronunciati, è una delle razze più recenti. La mancanza di peli è dovuta ad una anomalia genetica ed è sempre stato allevato con i gatti a pelo corto tradizionali, e va bene anche per le persone allergiche. Lo Sphynx è sicuramente un animale da compagnia: è energico, giocoso, ama essere al centro dell’attenzione, sempre vicino al proprietario. Questo atteggiamento vanitoso lo rende particolarmente adatto per le mostre feline, sempre secondo l’Associazione Cat Fancy. Lo Sphynx va d’accordo con altri gatti e cani. Attenzione perché non può sicuramente vivere all’aperto: deve essere protetto dagli agenti atmosferici, poiché la pelle è esposta al freddo o al caldo.

Il gatto sacro di Birmania

La sua bellezza è data dal contrasto tra il colore del mantello, tendenzialmente chiaro con muso scuro, e i suoi occhi blu zaffiro. Stiamo parlando del gatto sacro di Birmania, un felino socievole, dal portamento elegante e pelo morbido. Le sue origini sono avvolte nel mistero: così chiamato perché si ritiene che abbia origini Birmane, è considerato il gatto sacro dei sacerdoti Kittah, arrivò in Francia nel 1919 e da lì si diffuse ovunque. I Birmani sono gatti amichevoli, intelligenti e affettuosi, curiosi e interessati agli eventi che accadono intorno a loro. Attivi, ma gentili, sono generalmente calmi e miti e vanno d’accordo con altri animali domestici e bambini.

American Shorthair

È la razza felina più apprezzata negli Stati Uniti e si pensi derivi dal British Shorthair, a sua volta discendente dell’Europeo. Affettuoso, particolarmente sveglio e agile, il gatto American Shorthair è, come dice la parola stessa, un felino a pelo corto. Si presume sia giunto in Nord America con la nota nave Mayflower proveniente dall’Inghilterra e che si diffuse sul territorio durante tutto il XIX secolo, per la sua abilità di proteggere casa e cibo dai roditori.

Il gatto Orientale

Creato da allevatori americani che volevano ampliare l’aspetto del gatto siamese con l’introduzione di una varietà più ampia di colori, la razza è stata prima divisa in due gruppi: pelo corto e pelo lungo. Il gatto orientale ama interagire con le persone; è curioso, fedele e gli piace essere coinvolto nelle varie attività; miagola molto, va d’accordo con adulti e bambini, è perfetto per famiglie o single.

Abissino

Elegante e dall’aspetto regale, docile e facile da gestire, l’Abissino è il gatto ideale per gli amanti degli animali domestici. Vivace ed espressivo, con la testa allungata, muscoli ben sviluppati, zampe lunghe e sottili, pelo corto, l’abissino è un gatto affettuoso, leale e va d’accordo con i bambini e altri animali domestici. È curioso, giocoso e interessato a esplorare l’ambiente circostante, ama stare con gli esseri umani.