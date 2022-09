Queste piante meravigliose hanno grandi foglie verdi e sono perfette anche per interni

Le piante a foglie grandi e verdi da interni sono una soluzione particolarmente efficace, per aggiungere stile alla casa. Decorano lo spazio con eleganza, aggiungono un tocco tropicale al contesto. Le loro foglie ampie, di un verde brillante, purificano l’aria intorno ed emanano un senso di calma e benessere. Alcuni esemplari di piante a larghe foglie sono facili da coltivare e necessitano di poche attenzione. Altri, invece, hanno bisogno di qualche accortezza in più. Prendersene cura sarà un piacere! La loro crescita sana ti ripagherà del lavoro compiuto.

Piante a foglie grandi da interni: ecco le migliori da coltivare

Una scelta perfetta per arredare un angolo di casa o come regalo a una persona casa, le piante a foglie grandi e verdi sono quasi sempre facili da coltivare. In compenso, aggiungono una punta di eleganza tutta tropicale alla casa. Nelle prossime righe scoprirai quali sono le migliori specie da tenere all’interno.

Ficus Lyrata

Il Ficus è la pianta da interno per eccellenza. Non di rado si trova nelle case o negli uffici pubblici. La varietà Lyrata si distingue per particolari foglie grandi, verticali, che ricordano la forma di violino. È una pianta dalle dimensioni generose, resistente e adattabile a diverse condizioni. Predilige un clima caldo e umido, come quello africano, ma può crescere bene anche nelle nostre case, sebbene svilupperà meno e più lentamente.

Ficus Elastica

La pianta delle gomma è una meravigliosa pianta a foglie grandi e verdi che puoi coltivare in vaso. Non ti regalerà le altezze imponenti tipiche del suo luogo d’origine, dove cresce spontaneamente, ma abbellirà la tua casa con le sue foglie ampie e lunghe. È la scelta ideale per chi è negato con le piante, perché davvero facile da coltivare. L’unico accorgimento che dovrai avere sarà quello di assicurarle una temperatura che non vada mai al di sotto dei 12 gradi.

Strelitzia Nicolai

Nota con il nome uccello del paradiso per via del suo fiore dalla forma insolita. Una pianta adatta all’interno, ma può crescere bene anche nei giardino del sud Italia, dove il clima è più mite. È una specie senza fusto che può arrivare fino a 8 metri di altezza. I fiori sono meno vistosi rispetto alle altre varietà di Strelitzia, ma ha un fogliame grande e scenografiche.

Filodendro

Tra le pianta da interni a foglie grandi e verdi, il filodendro occupa un posto d’onore. Si tratta di una pianta ornamentale molto diffusa nelle case e negli appartamenti. Le sue magnifiche foglie lunghe e cuoriforme regalano un pizzico di eleganza agli ambienti. Per farla crescere bene, dovrai assicurarle luce e calore durante i mesi invernali.

Dieffenbachia

Una pianta da interno particolarmente adattabile, la dieffenbachia ha un fusto eretto carnoso da cui si sviluppano foglie grandi, dalla forma ovale e appuntita. A seconda della specie scelta, la dieffenbachia regala uno spettacolo di colorazioni diverse. Le variegature, punteggiature e striature delle foglie cambiando da varietà a varietà, tutte molto appariscenti.