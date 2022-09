In qualsiasi forma di relazione o rapporto sociale è essenziale mantenere le “distanze” non necessariamente fisicamente parlando quanto piuttosto in relazione al grado di “confidenza” che abbiamo con tutti, che non può essere uguale identica per ogni persona che conosciamo, ovviamente. Se esistono persone volubili che tendono ad apparire ipersensibili, è pur vero che al contrario esistono indivudui che “resistono” anche alle offese. Ma è anche vero che almeno una volta nella vita abbiamo conosciuto qualcuno che ha “l’offesa facile”, ossia tende a scandalizzarsi ed offendersi con estrema facilità. Quali sono i segni che si offendono subito?

Questi segni zodiacali si offendono subito! Attenzione a loro!

Vergine

In realtà sono le persone che tendezialmente reagiscono meglio alle offese, anche molto dirette e personali, ma l’atteggiamento che intraprendono a seguito di questi eventi fa capire molto bene che Vergine in realtà si offende molto facilmente, ma è bravo a nasconderlo, almeno finchè non risulta evidente in un secondo momento.

Capricorno

Capricorno non tollera le intrusioni e le invadenze nella sua vita, anche quelle concepite e portate avanti “a fin di bene”. Non sarebbe così volubile e sensibile alle offese, ma in realtà basta una parola fuori posto per evidenziare un atteggiamento estremamente nervoso e infastidito da parte del Capricorno.

Pesci

Un altro segno che come Vergine si offende facilmente ma non “lo da a vedere”, seppur la reazione che porta avanti è molto diversa, molto più passiva e contenuta. Ma basta conoscerlo bene per capire quanto sia sensibile alle offese e quanto può mantenere il broncio anche per giorni per una parola magari al posto sbagliato.