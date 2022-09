Questi sono i cani più grandi del mondo: la classifica

Per quanto siamo abituati a vedere i cani più o meno piccoli, devi sapere che al mondo ci sono dei cani che sono addirittura i più grandi al mondo. Molti di noi vivono in un appartamento e non hanno spazi esterni a disposizione per poter allevare un cane di grandi dimensioni, ma nel corso dei secoli l’uomo ha trovato sempre il modo di addestrare i cani in base alle proprie esigenze. Ma quali sono i cani più grandi del mondo?

L’alano

L’alano è un cane molossoide di taglia gigante, che si distingue dalle altre razze molossoidi per il suo fisico slanciato ed elegante e per la sua testa rettangolare e stretta. Per lo standard di razza, i maschi dovrebbero avere un’altezza minima di 80 cm e una massima di 90 cm, anche se alcuni cani arrivano a 100 cm, mentre le femmine dovrebbero avere un’altezza compresa tra i 72 e gli 84 cm. Il peso ideale per i maschi va dai 70 ai 90 kg, mentre per le femmine dai 60 agli 80 kg. Sensibile e simpatico, è un ottimo cane da compagnia.

San Bernardo

Il Cane di San Bernardo è uno dei molossoidi più famosi, grazie al film “Beethoven”. Questo cane da montagna di taglia gigante può superare i 100 kg di peso e i 95 cm di altezza al garrese. L’altezza minima deve essere 70 cm per i maschi e 65 cm per le femmine, misure di solito abbondantemente superate. Pur essendo un vero gigante, il San Bernardo è un cane molto agile e atletico, con un’ottima resistenza, per questo usato da sempre come cane da soccorso in montagna. Dal carattere socievole ed equilibrato, è molto legato al suo umano di riferimento e alla famiglia e ha un ottimo rapporto con i bambini.

Il Terranova

Originario dell’isola canadese di Terranova, da cui prende nome, questo molossoide rientra tra i cani più grandi del mondo, con i suoi 80 kg di peso massimo e i 78 cm di altezza massima per i maschi. Le femmine sono leggermente più piccole, con un peso compreso tra i 45 e i 60 kg e un’altezza che va dai 65 ai 72 cm. Grazie al suo amore per l’acqua, alla grande abilità natatoria e all’incredibile resistenza polmonare, è un perfetto cane da salvataggio in acqua. Questo non significa che non possa vivere bene in casa, anzi! Ama trascorrere il tempo con la sua famiglia e, più che di grandi spazi, ha bisogno della presenza e delle cure del suo umano di riferimento.

Levriero irlandese

Il Levriero irlandese è un vero gigante, con un’altezza minima al garrese di 78,5 cm (spesso superata) e un peso minimo di 54 kg. Quest’antica razza irlandese rischiava di sparire nel nulla, fino a quando non è stata salvata alla fine dell’800 dallo scozzese George Augustus Graham, con un accurato lavoro di selezione. In passato il suo ruolo principale era quello di cane da caccia e veniva usato addirittura per cacciare i lupi. Oggi è un ottimo guardiano. Gentile e affettuoso con tutti i membri della famiglia, stringe un legame molto forte con il suo umano di riferimento.