In tutti i contesti sociali, a partire da quelli personali fino a quelli professionali, risulta molto importante non rappresentare una fonte di disturbo per le altre persone che anche se possono scegliere la via della diplomazia, possono essere fortemente invogliate a pensare che siamo inopportuni ed opprimenti con il nostro operato. Questo può essere percepito a fronte di un atteggiamento eccessivamente invadente, petulante, in generale stancante. Ma è qualcosa che può rappresentare un ostacolo vero quando c’è da intavolare una qualsivoglia relazione umana con questi segni che sono quelli più opprimenti.

Questi sono i segni solitamente più opprimenti per lo zodiaco. Lo sapevi?

Cancro

Non è un chiacchierone nato, ma se si trova ad evidenziare i lati più estremi del proprio umore, ad esempio quando è estremamente felice o estremamente triste diventa una vera litania, lamentandosi o alternativamente esprimendo in modo anche melodrammatico il proprio umore fino a rappresentare un ostacolo vero per la psiche altrui.

Leone

Leone difficilmente passa inosservato e anche quando non se ne accorge è realmente opprimente, in particolar modo quando non si degna Leone di sufficienti attenzioni. Si tratta di un profilo che non ha volontà di mantenere il controllo come può sembrare ma che bisogna rendere partecipe di ogni cosa, o almeno dargli l’idea di farlo. Altrimenti diventa invadente, petulante, a tratti maleducato.

Scorpione

E’ opprimente a tratti, ma quando lo è, diventa difficile “scrollarselo” di dosso. Questo avviene quando si prende sottogamba le parole dello Scorpione che considera questo atteggiamento estremamente offensivo, pari ad una vera e propria offesa o un affronto.