Se le lenzuola appena messe hanno le pieghe, basta spruzzare questo: “geniale”

Le lenzuola appena messe hanno un buon profumo di pulito ma che orrore se presentano già delle fastidiosissime pieghe. Per fortuna, la soluzione esiste e la troviamo nell’ammorbidente. Sia che si tratti del classico prodotto che aggiungiamo alla lavatrice oppure di un ammorbidente spray, il risultato sarà strabiliante.

Cerchiamo di capire cosa provoca le pieghe alle lenzuola Per prima cosa, diciamo che le pieghe alle lenzuola si manifestano in maniera lieve, quindi è possibile che non le notiamo nemmeno, poiché del tessuto che le ricopre è più morbido. La ragione principale delle pieghe alle lenzuola è data dall’eccesso di umidità che si accumula nel tessuto, provocando un processo di condensazione che porta al formarsi delle piccole gocce d’acqua all’interno del tessuto. La causa di questo fenomeno è data dalla temperatura dell’aria intorno a noi più alta rispetto all’aria del nostro letto, quindi più calda.

Deumidifichiamo l’ambiente domestico

Per evitare le pieghe alle lenzuola è importante mantenere la giusta quantità di umidità nell’aria della nostra camera da letto. Questo sarà facilmente controllabile grazie a una ventola adeguata per far circolare l’aria verso l’alto e la presenza di una finestra o una porta finestra aperta per far entrare l’aria secca del mondo esterno.

In caso di pioggia potremmo dotare la stanza di un deumidificatore: uno strumento che assorbe l’umidità presente nella stanza così da riportare l’equilibrio di giusta compensazione all’interno di un ambiente.

Come evitare le pieghe alle lenzuola?

Altri accorgimenti per non avere le pieghe alle lenzuola riguardano il lavaggio delle lenzuola, il quale non deve essere troppo aggressivo poiché potrebbe portare a una minore tenuta elastica.

Per questo motivo, dobbiamo optare per dei prodotti a PH neutro per il bucato o prodotti naturali come il sapone di Marsiglia. E subito dopo dobbiamo abbondare con l’ammorbidente. Creando il giusto equilibrio chimico le fibre della biancheria da letto rimarranno intatte e non si presenteranno pieghe.

L’ammorbidente serve proprio a mantenere le fibre del bucato morbide così che non si tirino e si rovinino. In tal senso l’ammorbidente nelle lenzuola impedisce anche la formazione delle pieghe. Quindi abbondiamo con l’ammorbidente. Possiamo usarlo sia in forma liquida da introdurre in lavatrice in fase di lavaggio, sia in forma spray.

Quest’ultima va spruzzata una volta che avremo ben steso le lenzuola appena messe sul letto. Lasciamo poi il prodotto agire per tutto il giorno e alla sera potremmo tranquillamente lasciarci coccolare dal nostro letto senza pieghe. Per non utilizzare troppo prodotti chimici assieme, dato che poi la nostra pelle attraverso la sudorazione potrebbe assorbirli, inseriamo degli ingredienti naturali.

Per esempio, possiamo inserire nel ciclo di lavaggio in lavatrice al posto dell’ammorbidente dell’aceto di vino bianco. Il prodotto svolgerà la stessa funzione dell’ammorbidente andando a disinfettare in profondità i tessuti rendendoli al contempo morbidi. Solo che il prodotto non lascerà alcun residuo nelle fibre e nulla sarà assorbito dalla nostra pelle.

Successivamente stendiamo un ammorbidente spray sulle lenzuola appena messe e lasciamo agire. Oppure facciamo il contrario. Ovvero, lavare le lenzuola con un ammorbidente chimico e poi spruzzare una soluzione acqua aceto sulle lenzuola.