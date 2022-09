L’invenzione degli occhiali non è certa in tutti i dettagli, molto probabilmente risale ad un monaco nell’alto medioevo, che probabilmente miope, concepì l’idea di utilizzare delle lenti in vetro curve per migliorare la propria visione. Gli occhiali sono stati diffusi in particolar modo tra intellettuali, studiosi ed altre personalità “sapienti” ma nel corso del tempo sono divenuti anche un tratto culturale distintivo, addirittura un segno di “debolezza”, più recentemente in generale, anche per una diffusione sempre più capillare di questi strumenti, che sono divenuti anche un oggetto “culti” e popolare. Prendersi cura degli occhiali risulta essere concettualmente semplice, ma come pulire realmente “bene” le lenti degli occhiali?

Tutti lo fanno nel modo sbagliato: ecco come pulire le lenti degli occhiali

Molti rimedi “fai da te” sono inaspettatamente dannosi, come utilizzare la lana del maglione, che può graffiare le lenti, così come l’utilizzo di detergenti casalinghi, che hanno delle sostanze che a lungo andare possono opacizzare o graffiare. In generale l’uso della carta assorbente, tovaglioli e simili non è la soluzione migliore in quanto tende a lasciare tracce sulle lenti.

Meglio sempre utilizzare la “pezzuola” apposita, in sostanza quella che viene associata alle lenti quando sono vendute, ricordandosi però di lavarla quando sporca, utilizzando un detersivo neutro.

A cadenza regolare le lenti vanno pulite con un panno in cotone o in microfibra assolutamente pulito. E’ sufficiente immergere un dito nel sapone neutro liquido e strofinarlo delicatamente sulle lenti, su ambo i lati, dopodichè utilizzare il panno di cotone per alcuni secondi sulle lenti. Successivamente sarà necessario far scorrere acqua tiepida (mai troppo calda o fredda, le temperature “estreme” possono rovinare le lenti) fino a rimuovere ogni traccia di sapone, per poi asciugarle con la parte pulita ed asciutta del panno.

Meglio evitare di utilizzare salviette, la già citata carta, al massimo affidarsi al già citato panno in cotone e gli appositi spray di pulizia per occhiali.