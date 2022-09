L’alcol (o alcool, entrambe le terminololgie sono valide) fa riferimento a diverse tipologie di prodotti chimici che sono costituite composti organici composti da un atomo di idrogeno e da un gruppo ossidrilico, e che nell’applicazione “casalinga” trovano spazio soprattutto nel contesto delle pulizie. Il termine arriva direttamente dall’arabo antico “al ghul” che corrisponde all’equivalente di “spirito”, termine calzante perchè indica la proprietà genericamente legata all’azione disinfettante e “pulente”. Dal punto di vista chimico infatti le sostanze dotate di alcol hanno capacità di alterare la struttura chimica (gli enzimi e le proteine) di buona parte di virus e batteri, come abbiamo imparato a conoscere ancora meglio in questi ultimi anni, costellati dalla pandemia. Ma come si usa l’alcol in casa in modo efficace?

Alcol per pulire casa: tutto quello che c’è da sapere

Va subito ribadito che disinfettare pur risultando importantissimo non è “sufficiente” se abbiamo intenzione di intraprendere un’azione “pulente” al 100 %. Infatti rispetto ad altri prodotti disinfetta ma non ha un’azione detergente, quindi è quasi sempre meglio provvedere a rimuovere lo sporco effettivo e poi utilizzare l’alcol.

Si ma quale e come?

In generale l’alcol puro non è mai consigliabile per buona parte delle superfici anche resistenti, in quanto l’azione “migliore” viene determinata da un “allungamento” con acqua, ecco perchè molti prodotti chilmici presentano solo una percentuale di alcol. Non va mai utilizzato se non opportunamente diluito su superfici delicate come possono essere materiali cerati e plastici, i materiali in pietra lucida o verniciati, così come anche il cotto ed il parquet. Da evitare il contatto diretto con il cibo e con le superfici che vi sono a contatto (ad esempio niente alcol per la pulizia del frigo o della lavastoviglie).

Una dose non eccessiva, miscelata al sapone di Marsiglia o a del succo di limone rappresenta una soluzione utilizzabile sulla maggior parte delle superfici delle strutture. In questo caso è sufficiente una proporzione di alcol non superiore del 30 % della mistura totale.