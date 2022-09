Anche se le vacanze sono oramai già “parte del passato” per quanto riguarda il 2022, il concetto di villeggiatura è spesso legato a concetti concreti e difficili, e nelle condizioni di crisi economica risulta sempre più difficile soprattutto rispetto al passato. Fino a non troppi anni fa anche avere una “seconda casa” risultava qualcosa di non così impossibile. Anche nel contesto attuale tuttavia è possibile sfruttare le occasioni che la situazione può metterci davanti, e anche se può risultare strano, da oltre un decennio una iniziativa mette a disposizione diverse possibilità per acquistare una casa al costo simbolico di 1 euro, attraverso il sistema definito proprio “Case a 1 euro“.

Abitazioni (quasi) gratis

Il progetto, nato nel 2010 da parte del comune di Salemi, in Sicilia, sostanzialmente è stato concepito inizialmente come forma sperimentale, attraverso un progetto di riqualificazione di strutture abitative oramai disabitate ed in alcuni casi diroccate, un tempo appartenute a privati ma oramai di “gestione del comune”. Attraverso un bando di concorso, sviluppato appositamente dal comune in questione, le abitazioni in questione sono messe in vendita ad un prezzo simbolico, e possono essere acquistate con un regolare contratto, a patto di aderire ad una polizza fideussoria e di sobbarcarsi i lavori di ristrutturazione che devono essere conclusi entro una determinata data.

Case a 1 euro, ecco i borghi dove puoi trovarle: “pazzesco”

L’idea, opportunamente perfezionata dai numerosi comuni che dal 2010 hanno deciso di aderire all’iniziativa, può essere considerata un grande successo in quanto ha permesso a decine di cittadini italiani o stranieri di ottenere un’abitazione a prezzi irrisori.

Ovviamente vanno considerati i “rischi” in quanto molti di questi luoghi sono situati in zone del paese di difficile accesso, ma non mancano anche borghi famosi. Ecco una lista dei comuni che aderiscono all’iniziativa.