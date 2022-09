Il 2020 è stato indubbiamente un anno “storico” per la maggior parte di noi, soprattutto per l’arrivo e i numerosi effetti dettati dalla pandemia, che ha sostanzialmeente cambiato radicalmente il concetto di vita normale, portandoci a vivere una serie di situazioni e condizioni che sembravano estremamente improbabili ma che hanno portato ad adattarci. Lockdown, limitazioni, campagna vaccinale e soprattutto l’idea di sanificare e di stare attenti a non essere contagiati da un virus dalla moralità non così estrema (eccezion fatta per le categorie “a rischio”) ma che hanno inevitabilmente influito sulla nostra idea di igiene. Anche se il coronavirus appare maggiormente “sotto controllo” e i contagi non fanno più notizia, il virus non è stato debellato, quindi ricordarsi di eliminare il coronavirus durante le pulizie è essenziale, quindi, come disinfettare accuratamente?

Ecco come disinfettare casa per eliminare il coronavirus: la guida

Le disposizioni generali sono arrivate con il tempo ma il coronavirus come la maggior parte dei virus che ha effetti sui mammiferi e sugli esseri umani, “soffre” per forza di cose i detergenti tipici che già conosciamo. Gli strumenti igenizzanti hanno avuto una diffusione capillare in fatto di vendite ma è essenziale ricordarsi di rendere anche l’ambiente dove viviamo quanto più possibile ostile al Covid.

Come determinato dal Ministero della Salute, è consigliabile fortemente l’uso di prodotti disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro come ad esempio l’ipoclorito di sodio. Ok anche strumenti come candeggina, varricchina ed alcol. E’ estremamente importante ricordarsi di provvedere alla pulizia opportunamente “protetti”, quindi è importante utilizzare mascherina, guanti ed altre protezioni.