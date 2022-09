Molte piante e frutti considerati “tropicali” perchè crescono in zone del mondo dove l’habitat risulta averne le connotazioni sono in realtà da diversi anni percepibili e riscontrabili anche nel nostro paese, anche a fronte di un concetto legato al commercio e alla globalizzazione. Tra le varianti di frutta più conosciute di questo tipo spicca l’avocado, che cresce da una pianta definita P. americana, della Famiglia botanica Lauraceae, molto diffusa da svariati secoli nella zona centroamericana e a partire dal XVI secolo “conosciuta” anche nel vecchio continente. L’avocado è una pianta che sebbene prediliga per l’appunto un ambiente “tropicale” se nelle condizioni giuste cresce piuttosto bene anche nei contesti europei, ed ha molto successo nelle diete salutari essendo naturalmente ricco di nutrienti come potassio, calcio, fibre e grassi monoinsaturi. Ma è possibile piantare un avocado in vaso? Come fare?

Ecco come piantare un avocado in vaso: tutti i trucchi dell’esperto

L’avocado coltivato in vaso richiede prima di tutto un habitat “giusto”, che risulta essere relativo ad una condizione di temperatura tra i 15 ed i 28 gradi centigradi, al riparo dagli sbalzi di temperatura e sopratutto dalle correnti.

E’ relativamente facile far crescere un avocado partendo dal caratteristico seme, situato al centro del frutto. Una volta rimosso va sistemato in un piccolo vasetto pieno d’acqua, tenendo solo parzialmente immerso, quindi bisogna utilizzare un vaso dal collo stretto oppure utilizzare degli stuzzicadenti. Il nocciolo dovrà essere sempre parzialmente immerso quindi l’acqua andrà di volta in volta aggiunta e mantenuta a livello fino alla prima germogliazione. E’ importante anche cambiare l’acqua una volta a settimana per evitare il proliferare dei batteri. Dopo alcune settimane inizierà a crescere ma la prima pianta andrà potata e tagliata così da sviluppare foglie e radici più forti.

Quando avrà nuovamente radicato, la pianta potrà essere spostata in un vaso di circa 20 centimetri di diametro: il fondo deve essere cosparso di argilla espansa, inoltre la pianta deve essere sottoposta a regolare innaffiatura (senza esagerare per evitare i ristagni d’acqua).