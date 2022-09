Tra i contro di avere i propri animali domestici in casa ci sono certamente i peli che spesso lasciano sul divano, sulle coperte e sugli abiti ma si può speditamente rimediare. Se abbiamo appena finito le pulizie domestiche, ritrovarci i peli del gatto sul divano, o sulle coperte del letto, non è tanto bello.

In ogni caso, non perdiamo la serenità e affidiamoci a qualche trucco ben piazzato che ci consentirà di avere la casa in ordine sempre, per non essere impreparati nel caso che arrivassero ospiti improvvisamente. Fatto ciò, una volta che siamo sicuri di poter rimuovere qualunque pelo da qualsivoglia superficie, il nostro amico a quattro zampe, sia esso cane o gatto, sarà davvero libero di spostarsi come vuole.

Ecco come rimuovere i peli degli animali dai vestiti prima di metterli in lavatrice

Un modo per togliere tutti i peli di gatti in modo valido e veloce dai tessuti della nostra casa: divani, coperte e tappeti, e anche e soprattutto dai nostri abiti, è quello di utilizzare un rotolo di nastro adesivo, tipo quello marrone da confezione che è più largo, e arrotolare un cerchio di nastro intorno alla mano, con la parte appiccicosa all’esterno e quella non adesiva aderente alla vostra mano.

Passando la mano sul capo se vi sono dei peli resteranno sempre attaccati all’adesivo e in modo molto rapido avremo pulito tutto. Al di là delle solite spazzole leva pelucchi, e dai rulli appiccicosi che si trovano sul mercato, questo medesimo metodo funziona anche per togliere i peli dai divani e letti. Un altro metodo parecchio efficace per togliere peli e pelucchi, soprattutto da tessuti di seta e lana dei capi, consiste nell’inumidire un guanto di gomma, che abbia una area un po’ ruvida, e passarlo sul tessuto muovendolo in un’unica direzione, in modo da radunare tutti i peli in un unico posto e toglierli poi con le mani, in caso di indumenti di pile, o con l’aspirapolvere per il divano.

Ogni 10 giorni è raccomandabile attuare delle pulizie più approfondite, ma senza esagerare. Difatti dobbiamo capire che, per rimuovere i peli degli animali da divani, tappeti e coperte, ma anche dagli stessi capi, è bastante passare prima l’aspirapolvere e poi un panno umido e ben spremuto. Dopo che sarà tutto asciutto, sembrerà decisamente nuovo.