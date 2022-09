Ecco cosa succede se accarezzi troppo il tuo gatto: lo studio

Accarezzare il nostro gatto è una delle cose che amiamo di più al mondo. Non c’è di meglio che distendersi sul divano davanti la tv con il proprio micio, per una bella ed intensa sessione di coccole. Ma ci sono delle cose che forse non sai, come ad esempio, coccolare e accarezzare eccessivamente il gatto, potrebbe causargli tanto stress. Ma scopriamone di più.

Lo studio svolto

Forse non lo sai, ma le coccole possono causare o aumentare lo stress nel vostro gatto. Una ricerca della Cats Protection rivela che più della metà delle persone non sa come aiutare davvero un gatto ansioso. E pensa che le carezze siano la risposta giusta. Secondo il direttore dell’associazione, Nicky Trevorrow, molto spesso il nostro felino ha bisogno, invece, soltanto di spazio e tranquillità. Eppure, più della metà dei 1.300 proprietari di gatti intervistati non si è reso conto, ad esempio, che vivere con un altro gatto o un cane può essere stressante per il loro animale domestico. E non è riuscito nemmeno a individuare come un segno di evident stress l’abitudine di sporcare fuori dalla lettiera.

La risposta dell’esperto

Per i gatti, essere tenuti o accarezzati per troppo tempo può essere molto stressante. Lo spazio e la tranquillità sono spesso tutto quello di cui hanno bisogno, infatti non sono piccoli uomini pelosi. I proprietari amano i loro animali e vogliono che siano sempre felici e di conseguenza la prima reazione che ci viene in mente per alleviare lo stress è coccolarlo. Ma la nostra ricerca ha messo in evidenza una mancanza di comprensione dello stress dei gatti e di come trattare il problema. Per questo è sempre consigliato di non eccedere con le carezze, se il micio sta mostrando segni di stress, potresti solo peggiorare la situazione.

Una questione di ormoni

Secondo uno studio sarebbe tutta una questione di ormoni. Ci sono dei segnali che ci fanno capire quando il gatto è in cerca di coccole e quindi non corriamo il rischio di disturbarlo o innervosirlo con il nostro affetto. Infatti, secondo uno studio della Lincoln University , in Brasile, e dell’Università di Medicina Veterinaria Austriaca, le coccole eccessive potrebbero stressare i gatti. In pratica, il gatto troppo coccolato reagisce come un bambino quando è sottoposto a troppi baci e abbracci da parte degli adulti. Per questo si è rilevato un alto livello di ormoni dello stress nei gatti che vengono costantemente coccolati e accarezzati. Proprio per queste ragioni si consiglia di aspettare che sia il vostro micio a richiedere le coccole, senza eccedere.