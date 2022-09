Il concetto di sorpresa rappresenta una sorta di evento generico non atteso e proprio in base a questa imprevedibilità si sviluppano le diverse reazioni delle altrettante distinte personalità. Insomma come abbiamo già esaminato esistono persone che non amano le sorprese, anche quelle che poi si rivelano positive, per una questione concettuale. Anche tra uomini e donne spiccano alcune personalità che non amano essere sorprese e non gradiscono essere prese alla sprovvista in ogni caso. Ecco gli uomini che non amano mai le sorprese.

Ecco gli uomini che amano le sorprese, secondo lo zodiaco. Sono…

Scorpione

Difficile considerarlo un amante delle sorprese in quanto ha un equilibrio mentale molto definito ma anche fragile. Basta un dettaglio al di fuori del suo controllo per “andare ai matti” ed evidenziare una capacità di adattamento relativa. Scorpione ama le sorprese solo quando se le aspetta…quindi quando non sono sorprese in sostanza.

Cancro

Cancro ama solo le sorprese “Positive” e spesso finisce per restarne deluso. Quindi preferisce adottare un comportamento placido e non “attendista” sotto questo punto di vista. Cancro prova ad essere concreto e “stabile mentalmente”, avrebbe bisogno di sorprese costanti ma ne è anche spaventato.

Ariete

Ariete è un segno che ama fare sorprese ma non ama altrettanto “subirle”. E’ un profilo molto accentraativo, deciso e “potente” ma che è un po’ spaventato dalle eventualità che non può controllare. Le sorprese, anche quelle belle, minano il suo naturale modo di vedere e percepire le cose, quindi preferisce non “subirle”, un po’ come per Scorpione.