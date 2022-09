Per molti tutto il mondo femminile risulta essere frustrante perchè fortemente complesso e legato a dinamiche difficili da comprendere, ma è indubbio che tra le numerose donne che possiamo incontrare o aver incontrato nella vita, alcune risultino effettivamente difficili da gestire, complesse e soprattutto frustranti per le più disparate motivazioni. Indiscutibilmente sono donne che non passano inosservate, in molti casi anche affascinanti e intriganti ma anche delle vere “gatte da pelare” per chiunque si trovi ad avere a che fare con loro!

Ecco le donne più frustranti dello zodiaco! Attenzione!

Cancro

Non ha vere e proprie manie di controllo ma inevitabilmente per avere un po’ di tranquillità si tende a fare come dicono loro. In molti casi infatti fanno i capricci come delle ragazzine finchè non viene data loro ragione, anche se magari non ne avrebbero. Le Cancro vanno tenute un po’ sulle spine per evitare di subire questo fastidio.

Vergine

Meglio comprenderlo da subito, la donna Vergine ha ragione anche quando ha torto, e quando ha effettivamente ragione, questo concetto viene ripetuto così tanto da diventare oggetto di critica a loro volta. Insomma , contraddire una Vergine è una buona idea se si vuole avere un conflitto lungo e sostanzialmente inconcludente perchè sembrano vincere sempre loro.

Sagittario

Frustrante perchè non sembra che niente riesca a scalfire quest’aura di calma misurata, ma anche artificiosa e profondamente “finta”. La donna Sagittario è costantemente incontrollo e da fastidio in particolar modo la tipologia di reazione emotiva che intraprende che non è mai quella che ci si aspetta.