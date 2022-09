Poche cose sono meno tollerate nell’immaginario comune di qualcuno che professa un fare “saccente”, una forma di esaltazione delle proprie capacità e soprattutto della propria cultura, come per erigersi sugli altri e dimostrare la propria superiorità anche morale. Inutile dire che questa prerogativa risulti essere molto diffusa, sia tra gli uomini che tra le donne, che probabilmente sono percepite mediamente come meno saccenti in “generale”, pur esistendo alcuni segni zodiacali che le definsicono precisamente.

Ecco le donne più saccenti secondo lo zodiaco. Sono queste 3!

Vergine

Non lo ammetterebbe mai, ma Vergine qualsiasi cosa fa, lo accentua in modo molto positivo. Non ama darsi arie, ma sostanzialmente lascia intendere che nessuno o quasi ne sa quanto lei. Vergine però ha anche effettive qualità nell’ambito dell’apprendimento e della cultura, potrebbe essere meno saccente ma difficilmente lo diventa perchè non è convinta di esserlo.

Leone

La donna Leone si “vende bene”, ossia ha la capacità spiccata di risultare “migliore” di quanto non sia. Però anche se ben celata, la saccenza fa parte della sua personalità e non prova neanche più di tanto a nasconderla. Leone si considera tendenzialmente “speciale”, non necessariamemente migliore.

Toro

Toro continua a giudicare e mettersi in condizione di sentirsi migliore anche se non lo ammetterebbe mai. E’ anche è una donna abbastanza competitiva che sta continuamente a confrontarsi con l’operato altrui. Difficile che possa fare un complimento sincero a qualcuno senza per questo mettersi a fare confronti e sfide, che fondamentalmente vuole solo lei. Toro dovrebbe imparare a vivere in modo più “soft”.