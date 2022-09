Le piante estive hanno terminato ormai il loro lavoro, e molte di queste sfortunatamente le abbiamo salutate. Quindi stiamo già ragionando su come sostituirle. Per esempio vi è una pianta grassa che è una vera bomba perché ha una forma realmente particolare. Oppure un’altra pianta che viene dal Sud del Pacifico che sembra una palma, ma è ancora più affascinante. Insomma di idee per abbellire casa con delle nuove piante ci sono, ma adesso bisogna prendersi cura di quelle che già abbiamo. E quindi arriva il momento della potatura. Il momento della potatura arriva tutti gli anni, ma è diverso per ogni pianta. Perché alcune piante si devono potare in un periodo, mentre altre in un altro. Oggi vedremo cosa va potato nel periodo di settembre.

Ecco perché tutti stanno potando queste piante a settembre

Iniziamo con il gelsomino. Tale pianta, che ritroviamo quasi sempre nei muri di cinta della casa, a fine estate ha necessità di una sforbiciata. La potatura del gelsomino però non è per nulla semplice quindi conviene farsi sostenere da un esperto che saprà bene come fare. Perché non si tratta solo di togliere i fiori morti.

Ti potrebbe interessare: Alcuni intenditori stanno mettendo lo yogurt nelle piante, ecco perché

Continuiamo con la siepe. Qui bisogna fare un discorso generale e parliamo della siepe. Tale infatti può essere generata da vari arbusti sempre verdi che però con l’arrivo dell’autunno hanno urgenza di una bella e buona potatura. Quella da fare è la famosa potatura di conservazione che però serve anche a regalargli la forma che desideriamo. Perché magari si vuole la siepe tonda, quadrata o rettangolare.

Le rose. Questa possiamo definirla potatura di fine estate e serve a toglierei fiori morti, appassiti o sfioriti. Tale azione è importante da fare perché così facendo si dà la possibilità alla pianta di fare un’altra fioritura. Importante sì, ma non necessaria per forza. Difatti siffatta potatura in realtà si può anche evitare se non si ha voglia.A fine estate bisogna potare, infine, anche il profumatissimo gelsomino, dopo la sua fioritura. È una pianta capace di reggere uno sfoltimento anche abbastanza invasivo, per cui potrai tagliare a meno di 50 cm dalla base, se vorrai rinvigorirla.

Dovrai mirare a distaccare bene i rami sul supporto. Quando saranno ben attecchiti, ti converrà tagliare i germogli fioriti, potando un germoglio laterale oppure una gemma spuntata in vicinanza della base. Ecco dunque cosa e perché potare queste piante a settembre.