Molte persone parlano di narcisismo patologico, la parola “narcisismo” proviene dal mito greco di Narciso. Secondo il mito, Narciso era un bel giovane che rifiutò l’amore della ninfa Eco. Come punizione, fu destinato a innamorarsi della propria immagine riflessa nell’acqua.

Il concetto di eccessivo amor proprio è stato preso in esame nel corso della storia, ma solo in tempi recenti è stato definito in termini psicologici.

Oggi il narcisismo, è un disturbo della personalità, viene definito come una struttura di personalità molto complessa. Il soggetto che ne soffre sviluppa una vera e propria sorta di fissazione per l’immagine sua.

Il narcisismo è un tratto della personalità che può essere considerato, entro certi limiti, uno stato assolutamente fisiologico. Per certi aspetti è anche funzionale in alcuni contesti della vita quotidiana. Tuttavia, se quest’atteggiamento psicologico interferisce con i rapporti interpersonali, diventa patologico.

In psicopatologia è descritto come un disturbo. Le persone che presentano queste caratteristiche, possono tendere a lodare esageratamente le proprie capacità. Pongono se stessi al centro esclusivo e preminente del proprio interesse e diventano così l’oggetto di una compiaciuta ammirazione.

Caratteristiche e sintomi della patologia narcisistica

I soggetti che manifestano narcisismo patologico sono tendenzialmente assorbiti da fantasie di grandiosità e successo illimitato. Spesso manifestano un bisogno estremo di voler attenzioni e ammirazione.

Inoltre, queste persone sono incapaci di riconoscere e percepire sia le valutazioni che i sentimenti degli altri (lettura della mente altrui e empatia). Tendono a sfruttare il prossimo per raggiungere i propri scopi, così come a disprezzare il valore dell’operato altrui.

La sofferenza dietro la maschera narcisistica

Il narcisista patologico presenta solitamente le seguenti caratteristiche:

Presentano fragile autostima che lo rende suscettibile alle critiche

Si sentono spesso inferiori perciò agiscono per screditare gli altri

Hanno paura del fallimento

Possono arrabbiarsi se vengono contrariati

Sviluppano ansia e depressione molto spesso

L’impatto del narcisismo patologico può essere significativo in molti settori della vita, come le relazioni, il lavoro, la scuola: è ovvio che le conseguenze dei comportamenti del narcisista possano rivestire un ruolo centrale anche nel lavoro psicoterapeutico, in cui si instaura una relazione d’attaccamento per eccellenza.

Cause del narcisismo patologico

Le cause del narcisismo patologico non sono definite in maniera chiara e univoca. Il quadro risulta un insieme di fattori caratteriali e biologici sin da bambini. L’ambiente familiare è una delle cause principali che genera questa patologia nell’individuo.

Narcisismo patologico e relazioni sentimentali

La scarsa empatia del narcisista patologico, diventa centrale nelle relazioni, soprattutto sentimentali. Dall’esterno la persona con elevati livelli di narcisismo sembra perfetta. Simpatica, socievole e ben inserita a livello sociale. Molto abile a manipolare e a dare un immagine di sé poco consona.

E’ spesso molto dotato a livello intellettuale e appare molto sicuro di sé, anche se ha bisogno di nutrire costantemente la propria autostima. In realtà, infatti, il mondo interiore del narcisista è caratterizzato da un vuoto esistenziale, tramandatogli dall’educazione familiare.

Chi soffre di narcisismo patologico ha subito dei traumi nelle relazioni di attaccamento, non è stato protetto, né gli sono state fornite delle regole (è stato spesso un bambino che ha dovuto diventare adulto molto velocemente, almeno nel contesto familiare).

Una volta divenuto adulto, deve tenere sotto controllo gli altri, il mondo che lo circonda. Quando predomina il narcisismo patologico l’altro non esiste, e tutti i tentativi che il partner farà per cercare di cambiare la persona saranno inutili, anche se inizialmente sembra di sì.

Saranno bravi a sembrare dispiaciuti e capaci anche di farsi perdonare. Molti sfociano le loro azioni manipolative in denigrazione e spesso violenza nei confronti del partner, annullando la loro personalità.

Se ti sembrano familiari queste azioni e caratteristiche, allora forse vivi una relazione disfunzionale e devi farti assolutamente aiutare da una persona competente.