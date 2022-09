Italiani, popolo, di santi, poeti, navigatori e…scommettitori nonchè amanti del gioco, numeri alla mano. Non è un caso che da semepre il concetto di attività ludica risulti essere molto apprezzato, tra gratta e vinci e lotterie di ogni tipo, che da sempre scatenano la fantasia ed il desiderio di una ricchezza facile, anche se sono elementi che possono scaturire ed aumentare il rischio di ludopatia.

Non è un caso che anche il Superenalotto, variante “potenziata” del classico Enalotto, oramai estremamente comune e popolare tra le lotterie ed estrazione, risulti essere un’attività regolamentata dalla Sisal, una delle principali aziende e società per azioni che sviluppa e gestisce attività di “gioco” in Italia. Il Superenalotto risulta essere la tipologia di gioco d’azzardo a premi più difficile al mondo in quanto, numeri alla mano, non esiste una variante che permette una vittoria con meno probabilità in assoluto. Nonostante ciò fare “6”, seppur quasi impossibile rappresenta da sempre una sorta di sogno, coltivato da una densa quantità della popolazione italiana.

Breve storia

Il Superenalotto è stato concepito da Rodolfo Molo, ex presidente SISAL, nel 1997, proprio per sostituire l’Enalotto una tipologia di lotteria ad estrazione basata sul concetto del Totocalcio ossia 1×2, in cui i risultati corrispondevano al primo numero estratto su ciascuna delle ruote del Lotto in ordine alfabetico, più il secondo estratto sulle ruote di Napoli e Roma. Il Superenalotto ha avuto una evoluzione particolare, che ha portato ad acquisiree diverse caratteristiche peculiari, come il Jolly ed il Superstar che aumentano la variante di vittoria di questa lotteria.

Dal 2009 il Superenalotto ha acquisito la forma di regolamento che conosciamo oggi, slegandosi completamente dal concetto delle ruote sulle città italiane.

Ecco quanto vale oggi il 6 al Superenalotto: “da non credere”

Attualmente in questo inizio di settembre il Jackpot è particolarmente alto, pari a 264.900.000 euro, mentre chi indovina 5 numeri vince 52.309,19 euro, chi 4 punti più SuperStar è pari ad una quota di vittoria di € 38.572,00.