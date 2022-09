L’essere umano è “nato” per dire bugie, e anche se non sono tutte uguali (difficile definire tutte le tipologie, si passa da quelle spudorate alle cosiddette bugie “bianche”), risulta impossibile evitare di mentire anche quando non ci facciamo caso nel farlo, ad esempio quando si tratta di menzogne di piccolissima entità. In particolare sono gli uomini ad essere percepiti come dei bugiardi cronici, quasi in guaribili, ma esistono quelli che sembrano essere incapaci di mentire, sopratutto in maniera spudorata. Quando sono costretti a farlo, generalmente vi è una difficoltà intrinseca da parte loro nell’apparire credibili. Quali sono gli uomini che non sanno mentire?

Gli uomini che non sanno mentire! Secondo lo zodiaco sono questi!

Pesci

L’uomo Pesci fin da giovanissimi si assume le proprie responsabilità a fronte dei propri errori, visto che la sua morale è sostanzialmente molto poco cautelativa quando si tratta di mentire. Preferisce affrontare le conseguenze delle proprie azioni che dire una bugia, infatti è un pessimo bugiardo ed è facile da scoprire.

Ariete

Difficile aspettarsi sotterfugi, storie e menzogne credibili, Ariete è un segno estremamente corretto e fa ricorso a bugie così di piccola entità da essere neanche concepite come tali. La mente dell’uomo Ariete non è fondamentalmente “fatta” per sviluppare menzogne articolate, lui lo sa quindi evita in principio.

Bilancia

Segue alla lettera i dettami che sostanzialmente dicono che “dire le bugie e sbagliato” e alla lunga queste non pagano, perchè in quasi tutti i casi la verità viene a galla. Anche se non è sempre così, Bilancia non è un bugiardo credibile, mai.