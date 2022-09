Esistono personalità tranquille, posate e ragionate, molte di queste riescono a mantenere un controllo sopra la media, fino a quelle che sembra impossibile farle “crollare” nel vero senso della parola. Del resto la personalità è frutto, secondo molti, della nostra esperienza sommata al corredo comportamentale che ci portiamo dietro dalla nascita. Eppure esistono personalità che non sono in grado o non vogliono limare il proprio comportamento e capacità di relazione, risultando quindi “esplosivi”, fumantini e facili da far “scoppiare”. Questo significa che i segni esplosivi possono indubbiamente essere percepiti sia positivamente che negativamente.

I Segni esplosivi secondo lo zodiaco sono questi! Lo sapevi?

Gemelli

Quello che colpisce, che intriga ma anche che spaventa molto dei Gemelli è l’imprevedibilità del momento, a tratti infatti sono incrollabili e risultano impossibili da far innervosire, a volte invece sbroccano ed esplodono senza riuscire a calmare o limitare le proprie reazioni ed il proprio comportamento. Non hanno un “brutto carattere” ma spesso non si dimostrano capaci di regolarsi.

Leone

E’ il maestro ed il signore delle reazioni emotive estreme, sia positive che negative. Difficile aspettarsi un atteggiamento misurato al 100 % dal Leone che mette a suo agio gli altri in modo naturale, almeno finchè non risulta essere estremamente felice o estremamente arrabbiato. In questi casi è difficile contenerne l’esplosività.

Ariete

Non è difficile immaginare perchè, in quanto Ariete è famoso per essere estremamente genuino e “senza fronzoli” in ogni aspetto della propria vita, caratteristica che lo fa apparire come “onesto” ma anche difficile da contenere e limitare nelle sue reazioni emotive.