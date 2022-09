Nessuno lo sa, ma ecco perché questi sono considerati i migliori alberi da frutto

Se sei alla ricerca dei migliori alberi da frutto da piantare in giardino, ti trovi sulla pagina giusta. Per capire quale tipo di albero faccia al caso tuo, dovrai tenere a mente una serie di fattori. La forma, le dimensioni, la difficoltà di coltivazione, il clima e la velocità di crescita sono caratteristiche importanti da considerare, prima di scegliere. I migliori alberi da frutto per un giardiniere frettoloso saranno gli esemplari a crescita rapida. Chi ha poco tempo disposizione, avrà bisogno di piante poco esigenti ed estremamente adattabili. Scopriamo insieme quale tipologia di albero potrai coltivare nel giardino di casa tua.

Ecco i migliori alberi da frutto da piantare

Ecco una lista dei migliori alberi da frutto che puoi coltivare in giardino. La scelta finale dovrà ricadere sull’esemplare che meglio corrisponde all’ambiente, al clima, il tipo di terreno o le tempistiche della crescita. Se sei impaziente di vedere dei risultati, ti converrà orientarti su un albero da frutto a crescita rapida.

Pesco

Fra i migliori alberi da frutto a crescita rapida c’è il pesco. In un solo anno questa pianta può raggiungere i 4 metri di altezza e produrre frutti succulenti. Dovrai, però assicurargli un terreno morbido, sabbioso, profondo e soprattutto ben drenato. Gli esemplari giovani sviluppano meglio in un terra lievemente acida, con un pH 6,5.

Ciliegio

Se pianterai il ciliegio in un terreno drenato, con una piena esposizione al sole e una buona ventilazione, l’albero da frutto ti ripagherà con una crescita rapida. In tre anni può maturare e regalarti deliziose ciliegie, anche senza doverne piantare altri esemplari nelle vicinanze.

Avocado

Ecco un albero da frutto di origine tropicale che si sta gradualmente diffondendo nel nostro paese. I suoi frutti, particolarmente nutrienti, si sono fatti larghi nella dieta mediterranea. Non di rado si trovano nelle nostre ricette delle insalate o dei secondi. Coltivare un albero di avocado può riempirti di soddisfazioni, ma dovrai assicurargli il clima ideale. Questa pianta non sopporta gli inverni rigidi e le gelate.

Melo

La bellezza del melo è racchiusa nella sua sorprendente adattabilità. Questo albero da frutto può essere coltivato sia in un giardino ampio, sia in uno spazio più ridotto, come un piccolo orto. Nell’ultimo caso ti converrà optare per una varietà con andamento cespuglioso. L’importante è mantenere il giusto grado di umidità nel terreno e una buona dose di humus. Il melo non può impollinarsi da solo, per questa ragione dovrai piantarne più esemplari vicini.

Pero

Ama il clima caldo e cresce bene in un terreno profondo. Proprio come il melo, anche il pero può essere coltivato in uno spazio piccolo, a patto che tu scelga la varietà più adatta. E come il melo, dovrai coltivare più varietà, uno accanto all’altro, per l’impollinazione. A differenza del melo, però, questo albero da frutto mal sopporta i ristagni d’acqua e necessita di un terreno caldo e ricco di nutrienti.