Nessuno sa che per pulire bene gli occhiali bisogna fare sempre questa cosa

Per pulire bene gli occhiali e non lasciare traccia di aloni c’è solo un trucco efficace e tanti piccoli consigli da seguire. L’unico trucco efficace è anche quello più semplice, ovvero utilizzare semplicemente acqua e detergente neutro. In pochi passaggi e con una pulita veloce ci ritroveremo con delle lenti splendide e pulite.

Ma se non abbiamo l’acqua a disposizione? Può succedere quando siamo in giro di non avere la possibilità di pulire con dell’acqua e sapone gli occhiali. Allora come possiamo fare? In questo caso basterà usare il panno che ci viene fornito in dotazione con gli occhiali oppure uno spray creato appositamente per la pulizia delle lenti degli occhiali.

L’unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è non usare dei prodotti detergenti troppo aggressivi o dei tessuti ruvidi come il fazzoletto di carta che possano danneggiare la superficie in vetro degli occhiali. Magari nell’immediato non vedremo nessun graffio ma a lungo andare potrebbe inficiare in maniera significativa la possibilità di vederci bene e chiaro.

Gli occhiali possono essere soggetti a un uso molto intenso e per questo motivo è necessario prestare una particolare attenzione alla loro pulizia, in modo da mantenerli sempre in perfette condizioni. Molte persone ignorano che gli occhiali devono essere periodicamente puliti con degli specifici detergenti ed igienizzati. Scopriamo insieme come pulire gli occhiali al meglio, seguendo un po’ di semplici e utili trucchi per la pulizia degli occhiali.

Come pulire bene gli occhiali con dell’acqua e un detergente neutro

Dopo aver sciacquato gli occhiali con un po’ d’acqua, procedere con una delicata pulizia degli stessi con un detergente neutro. Il detergente neutro è un prodotto molto comune, che viene utilizzato per la pulizia di oggetti ma anche per la cura della pelle. Non è composto da elementi aggressivi e il suo PH è tra il basico e l’alcalino.

Si procede quindi a mescolare un po’ di acqua e un po’ di detergente neutro e poi si massaggiano delicatamente le lenti con un panno in microfibra o un tessuto delicato. Alla fine per eliminare qualsiasi traccia di alone si può procedere a passare il panno dato in dotazione con gli occhiali che toglierà anche eventuali particelle di polvere.

Spray di pulizia apposito degli occhiali

La soluzione di pulizia per occhiali in spray si trova facilmente in farmacia o al supermercato. Il prodotto è studiato appositamente per pulire bene gli occhiali senza danneggiarli. Sebbene, un uso quotidiano possa rovinare la superficie di vetro. Pertanto, meglio utilizzare questa soluzione solo quando ci troviamo fuori casa e impossibilitati a lavare gli occhiali con dell’acqua.

Possiamo realizzare una soluzione naturale spray di pulizia aggiungendo all’acqua un po’ di aceto di mele o di vino bianco. L’aceto, come ben sappiamo, è un ottimo disinfettante e lavora bene anche sulle superfici in vetro. Prepariamo allora una piccola bottiglietta spray a cui aggiungeremo 3/4 di acqua e 1/4 di aceto. Volendo possiamo aggiungere qualche goccia di limone per profumare. Trattandosi di un prodotto acido è meglio non utilizzare questa miscela tutti i giorni per non rovinare gli occhiali.