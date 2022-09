Nella vita conta tantissimo ciò che appare, proprio nel senso dell’idea chediamo alle persone che ci circondano. Anche se può apparaire superficiale, sostanzialmente è così in molti contesti. Inevitabilmente apparire pieni di serenità e anche solo apparente tranquillità risulta essere efficace. Il termine “serafico” intende esattamente questo, ossia una tipologia di comportamento che al netto delle avversità appare sempre almeno in parte, in controllo assoltuto, non necessariamente calmo ma con un limite umorale in controllo. Quali sono i segni zodiacali serafici?

Quali sono i segni zodiacali “serafici”? Ecco la risposta

Acquario

Divide i giudizi, o fa “star bene” gli altri oppure tende a rilassare chi ha vicino. Perchè l’atteggiamento che risulta a molti “finto” ma indiscutibilmente serafico ed in controllo non lascia indifferenti, e Acquario risulta spesso al centro di situazioni dotate di stress molto importante, riuscendo però quasi sempre ad apparire almeno in parte, sereno ed in controllo.

Leone

Ha solo picchi umorali, ma anche a fronte di un elevato controllo della propria carica emotiva, Leone è un serafico nato, essendo capace di fare buon viso a cattivo gioco in molte situazioni, e cosa più importante, riesce a dare questa idea anche quando non rappresenta la realtà.

Gemelli

Serafici, quasi sempre non calmi ma indubbiamente in controllo, anche loro dividono i giudizi ma sono probabilmente quelli che trasmettono più serenità, anche se loro stesso in realtà non sembrano esserne dotati. Gemelli è un segno conosciuto per la “doppia personalità” e forse il suo modo di fare è il risultato di questa caratteristica.