Il processo tecnologico che ha condizionato gli ultimi secoli ha completamente rivoluzionato il nostro modo di comunicare, al punto che al giorno d’oggi risulta quasi “strano” concepire una giornata senza la possibilità di utilizzare smartphone, computer ed altri mezzi per comunicare. Poche azioni hanno cambiato così radicalmente il concetto di “distanza” come le telefonate, ed anche se oggi ci appare quasi naturale poter metterci in contatto in pochi istanti, strumenti come i telefoni pubblici ed il gettone telefonico costituisce una vera e propria conquista in ambito tecnologico anche se oggi non è più utilizzato.

Quanto vale il gettone telefonico 7707? “Da non credere”

Il gettone telefonico in nazioni come l’Italia ha fondamentalmente preso il posto delle monete nell’utilizzo pratico dei telefoni pubblici, che sono stati diffusi nel nostro paese a partire dagli anni 50 dello scorso secolo, ed ha rappresentato un oggetto indispensabile almeno fino agli anni 90, quando è stato sostituito dapprima dalle tessere telefoniche e poi dai telefoni cellulari, prima di sparire con l’arrivo dell’euro.

Ogni gettone corrispondeva ad uno “scatto”, ossia un determinato periodo di tempo utilizzabile per le telefonate. I gettoni non hanno avuto un valore vero e proprio in quanto questo è stato “aggiustato” con il tempo con l’inflazione, ed oggi sono indiscutibilmente interessanti anche da collezionare.

Tutti i gettoni coniati dal 1959 al 1980 presentano la stessa forma, comprensiva di un aspetto con le inconfondibili scalanature e una serie di 4 cifre che evidenziano rispettivamente anno e mese di fabbrciazione. Quindi il gettone che presenta le cifre 7707 è stato realizzato nel 1977 nel mese di luglio, che è il mese numero 07 del calendario.

Il gettone 7707 è stato realizzato da vari stabilimenti, il più interessante è quello che reca la sigla UT che sta per Urmet Costruzioni. Un esemplare “usurato” non vale più di 2 euro, ma uno in condizioni perfette può valere fino a 25 euro.