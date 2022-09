Il concetto di furbizia è da sempre legato a quello dell’intelligenza, pura e semplice, ossia quella che mette daccordo tutti. Il “furbo” per definizione è colui o colei che arriva primo nelle deduzioni ed è anche quello che capisce una problematica o una “fregatura” prima degli altri. Si tratta generalmente di personalità attente e sagaci e quasi naturalmente sono soprattutto gli uomini a voler apparire più furbi di quanto in realtà non siano. Però anche secondo lo zodiaco di profili maschili furbi, costellati da uomini sagaci, ne esistono molti. Ecco quali!

Questi sono gli uomini più furbi secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo segno?

Gemelli

Spesso divide molto i giudizi tra chi lo considera eccessivamente complesso, e tra chi invece invidia la sua capacità di “sdoppiarsi”. Gemelli si trova naturalmente a percepire le cose in modo anticipato e più profondo rispetto agli altri, anche senza “volerlo”. Ecco perchè la sua capacità e la sua furbizia spesso sono causa di invidia.

Sagittario

E’ naturalmente portato a provare empatia diffusa per le persone che vivono accanto a lui, una sorta di benedizione/maledizione perchè non sempre questa capacità lo aiuta a vivere in modo sereno. Però Sagittario è un profilo furbo anche dal punto di vista pratico, una personalità in grado di apprendere nozioni con molta facilità ed entusiasmo.

Vergine

Difficile contrastare Vergine sul “proprio terreno”: si tratta di un profilo sagace, furbo nel senso generico del termine ma che fa anche arrabbiare perchè non sembra sforzarsi nel trovare soluzioni a quasi ogni problema. Questo aumenta il fattore “infallibilità” che traspare dalle sue azioni.