Essere considerati fuori dal comune non è necessariamente un “male”, anche se una parte della società inevitabilmente identificherà ogni cosa di “diverso” dallo status quo definito come “strano” o “bizzarro” se non addirittura pericoloso, il concetto di stravaganza e di “follia” relativa è indubbiamente interessante anche perchè difficilmente i cosiddetti profili un po’ “matti” sono spesso geniali quanto incompresi. I segni “svitati” sono quelli folli in senso tendenzialmente divisivo, ma che non lasciano mai indifferenti. Si tratta di personalità che fanno sempre parlare, in una maniera o nell’altra.

Questi sono i segni “svitati” secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Vergine

Riesce ad essere “tradizionale” ma anche fuori dal comune in alcune situazioni. La genialità ma anche la “follia” del Vergine è proprio questa, una sorta di poliedricità che risulta essere parte alienante perchè difficile da prevedere. Il modus operandi della Vergine è particolarmente interessante ma anche difficile da gestire.

Sagittario

Incompresi, più che folli almeno così si autopercepiscono. Sagittario comprende fortemente di essere considerato un po’ svitato perchè non segue una logica per forza condivisa o condivisibile, anzi spesso agisce semplicemente in base all’umore di turno che può essere non esattamente di facile comprensione. Un minimo prova generalmente a regolarsi.

Toro

Si impunta su alcuni dettagli anche di ridotta entità senza una vera motivazione. Toro è un profilo tendenzialmente stabile ma che denota sprazzi di follia (positiva o negativa, dipende dai punti di vista), che possono essere indubbiamente divisivi ma che portano ad un po’ di caos generale nella propria cerchia di conoscenze.