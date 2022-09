Da sempre il francobollo è associato quasi naturalmente alla collezione di oggetti, definendo una importante categoria collezionistica. Questo perchè, in particolar modo fino al 20° secolo, i francobolli hanno costituito la più diffusa tipologia di oggetti legati al servizio postale, in quanto ogni nazione da oltre 150 anni sviluppa le proprie emissioni, che ogni anno sono diverse. Fisicamente il francobollo non è dotato di un alto valore nominale, ne esistono di vari tagli e forme, nonchè dimensioni, tutti utili per arrivare alla quota di affrancatura necessaria.

Il ruolo del francobollo è esattamente questo, ossia di fungere da “tassa anticipata” del trasporto della corrispondenza, permettendo quindi al destinatario di non pagare niente.

Trovare un francobollo raro è un po’ il sogno di ogni collezionista, e da sempre esistono alcune tipologie di francobolli “feticci”, particolarmente ambiti e ricercati sul mercato, ecco un esempio.

Questo francobollo raro vale un sacco di soldi: ecco quale

Il francobollo è un’invenzione non così antica, essendo stata messa a punto nel 1840 da Sir Rowland Hill, un funzionario britannico che in questo specifico anno ha sviluppato la prima tipologia di francobollo, in Penny Black, ancora privo della caratteristica dentellatura sui bordi, caratteristica che permette di separare i singoli esemplari dal foglio originale.

In pochi anni tutte le nazioni hanno iniziato a munirsi delle proprie emissioni e anche il Belgio non è stato da meno. Uno dei più famosi e remunerativi nonchè più rari francobolli europei è proprio il Inverted Dendermonde che è sostanzialmente una rarissima tipologia di errore di stampa che evidenzia un municipio rovesciato.

Originariamente questi esemplari non erano così rari, e furono rapidamente dismessi proprio per la raffigurazione sbagliata riportata, che ha “contaminato” diverse decine di esemplari. Oggi ne esistono poco più di una dozzina e possono valere migliaia di euro: il valore massimo risulta stimabile intorno ai 75 mila euro, per un esemplare perfetto.