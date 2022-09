Se hai api in casa, allontanale semplicemente così: la guida

Le api sono degli insetti fondamentali per il corretto funzionamento del nostro ecosistema. Allontanare le api senza fare loro del male può essere importate quando danno fastidio. Ma ci sono dei metodi, totalmente al naturale, che potranno esserti d’aiuto, soprattutto se iniziano ad arrivare dentro casa. Vediamo quali sono.

I trucchi fai da te: il caffè

Per tenere alla larga le api e altri insetti fastidiosi possono essere utili anche dei semplici repellenti naturali che potrai trovare facilmente, del tutto innocui e privi di impatto ambientale. Uno dei più comuni ed efficaci si trova sicuramente nella dispensa della vostra cucina: stiamo parlando del caffè. Il suo aroma così forte è intenso è tanto gradito a noi umani per quanto risulta insopportabile ad api, vespe e numerosi altri insetti. Usarlo è molto semplice. Vi basta porre un po’ di caffè macinato in un piccolo contenitore ignifugo, come ad esempio un portacenere, un porta candele, un tappo di metallo o un recipiente di alluminio, dargli fuoco e lasciare che sprigioni un fumo particolarmente denso e odoroso. Inoltre può esser posizionato agli angoli del vostro giardino, in prossimità di una piscina o lungo la ringhiera del balcone della vostra abitazione. Oltre ad esser sicuro, presenta anche il vantaggio di durare a lungo senza il bisogno di esser ravvivato.

Canfora e naftalina

n alternativa al caffè potete utilizzare anche altri due prodotti altrettanto innocui. Un esempio sono i sacchetti con le pastiglie di canfora o la polvere di naftalina, già impiegati con successo contro le tarme e altri parassiti. Per utilizzarli vi basterà semplicemente posizionarli nei punti strategici della vostra casa, come ad esempio nei pressi di porte, finestre e coperture, per sfruttare tutto il loro potere repellente nei confronti di api e altri insetti.

Le piante e gli oli essenziali

Restando ai rimedi naturali non possiamo sottovalutare l’importanza di alcune specie di piante, come per esempio la citronella, l’alloro e il basilico. Un consiglio è quello di coltivarle in giardino oppure ponete alcuni vasi in terrazza o sui davanzali delle finestre. E’ uno dei rimedi più utili ed efficaci, api e altri insetti difficilmente verranno a molestarvi.

Oli essenziali

Una valida difesa è costituita anche dagli oli essenziali. Ad esempio l’essenza di alloro è nota per le sue proprietà anti-insetti, in virtù dell’acido laurico contenuto nelle foglie, ad alto potere repellente. Una goccia per ogni mq della vostra abitazione, posta in un diffusore ambientale, profumerà la vostra casa e terrà lontane sia le api che altri insetti sgraditi.