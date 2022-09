Se in cucina e in bagno hai calcare, ecco gli strumenti ideali per rimuoverlo

In cucina e in bagno hai il calcare? Purtroppo, la guerra alle incrostazioni di calcare accomuna moltissime persone. Nonostante le pulizie frequenti e i prodotti migliori, le superfici a contatto con l’acqua appaiono perennemente opache e sporche. A lungo andare l’acqua dura provoca un accumulo di calcare che si sedimenta su rubinetti, fornelli, sanitari e box doccia. Non si tratta solo di un problema estetico. Le incrostazioni di calcare in cucina e in bagno possono danneggiare i rubinetti, gli elettrodomestici e le superfici dei sanitari. Ecco perché diventa indispensabile trovare i giusti strumenti per rimuoverle.

Ecco come rimuovere il calcare in cucina e in bagno

Il modo migliore per rimuovere il calcare in cucina e in bagno, è prevenirne la comparsa. Usando i rimedi naturali migliori, potrai evitare che il problema ti sfugga di mano e i rubinetti o i fornelli diventino irrimediabilmente neri e opachi. Ecco alcuni prodotti casalinghi che potrai usare, al posto del classici scioglicalcare chimici presenti sul mercato.

Aceto di vino

Non è necessario spendere un capitale in detergenti di ultima generazione, per togliere le incrostazioni di calcare. Ti basterà adottare il rimedio che usavano le nostre nonne: semplice, economico ed efficace. L’aceto di vino è il nemico numero uno del calcare. Ti basterà versarne un po’ in acqua calda e immergervi una spugna. Infine, potrai asciugare e lucidare le superfici con un panno pulito. Se vuoi pulire la lavatrice e rimuovere il calcare dovrai avviare un ciclo di lavaggio a vuoto, infilando nel cestello una pallina ripiena di aceto.

Bicarbonato

Altrimenti, potresti usare il bicarbonato di sodio per sciogliere il calcare. Sarà sufficiente aggiungere del bicarbonato all’acqua e mescolare bene. Immergi quindi una spugna nella miscela ottenuta e passala sui rubinetti e sopra ogni superfici incrostata, anche quelle in acciaio. Se vuoi rimuovere il calcare dalla lavatrice, dovrai versare mezza tazza di prodotto dentro il cestello e azionare un lavaggio a vuoto.

Limone

Il calcare in cucina e in bagno può essere rimosso con il limone. Sarà sufficiente tagliare il frutto a metà e strofinarlo direttamente sulle zone opache o nere per il calcare. In alternativa, puoi strizzare un limone sulle superfici incrostate e strofinare, servendoti di uno spazzolino. O ancora puoi immergere gli oggetti dentro il succo di limone e lasciare agire per alcune ore. Dopodiché, dovrai sciacquare e asciugare con un panno pulito.