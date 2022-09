Se vuoi piante da interni dalle grandi foglie verdi, ecco quali scegliere: la lista

Tutte le piante da interni a foglie larghe hanno una composizione specifica, che sono il risultato di una selezione naturale alquanto lunga. Di solito la pianta con foglie larghe ha uno sviluppo più rapido rispetto alle altre, ciò dipende dal fatto che la quantità di CO2 (anidride carbonica) necessaria per la fotosintesi sia maggiore di quella di altre piante, per cui è necessaria una maggiore quantità di ossigeno.

Ciò significa che avrà un maggiore bisogno di micronutrienti che dovremo provvedere ad assicurarle con una certa frequenza. Ma questo non è un problema: basta acquistare un buon concime direttamente dal fiorista così da garantire benessere e facilità di crescita e sviluppo alla nostra pianta da interni.

Per acquistare delle piante con foglie larghe non dobbiamo allontanarci troppo da casa, perché ce ne sono in tutti i negozi di giardinaggio. Le potremo trovare anche in uno dei tipici negozi di vendita all’ingrosso, dove sono anche più economiche. La pianta con foglie larghe più comune è sicuramente l’aloe vera, per cui non sarà difficile trovarne una in vendita.

Per scegliere la pianta giusta, devi innanzitutto conoscere le tue esigenze, per cui ti consigliamo di fidarti del tuo istinto, per vedere se quella pianta ti dà la sensazione che sia adatta al tuo spazio. Puoi anche fare qualche ricerca per capire di cosa ha bisogno la pianta, quali sono le sue necessità, così da conciliare i tempi di manutenzione.

Piante da interni con foglia larga: quali sono le più indicate?

L’aloe vera, tanto per cominciare è una delle piante da interni più diffuse. Grazie alla loro robustezza e resistenza possono essere coltivate praticamente da tutti. Non necessita di un grande apporto di acqua ma solo di un buon terriccio, un forte concime e una giusta esposizione solare, non troppo pronunciata.

Il sempervivum è una pianta dalle foglie larghe, molto resistente e longeva, per cui è adatta anche per la coltivazione anche da chi non ha il pollice verde. La pianta ha una sua utilità in città poiché ci dà una mano a filtrare l’inquinamento. Nella pianta sono stati riconosciuti dei filtri naturali che assorbono l’inquinamento atmosferico e tracce di formaldeide nell’aria.

Un’altra pianta da interno con foglia larga indicata per la sua facile coltivazione e manutenzione è la pianta delle orchidee. Nonostante abbia un fogliame molto delicato e sofferente agli spifferi di aria freddi, è una soluzione ideale per abbellire la casa, soprattutto gli spazi stretti poiché non richiede molto spazio.

Le palme nane sono ottime all’interno di appartamenti e locali: hanno foglie di colore verde, un fogliame estremamente largo e adatto sia come elemento decorativo che come una pianta d’appoggio. A loro serve un basso apporto idrico, molta luce naturale e un ambiente caldo ma comunque arieggiato.

Altre varietà di piante da interni da selezionare sono: il filodendro, la yucca, il ficus, il pothos e la Dieffenbachia. Alcune fra queste possono crescere anche di molto quindi meglio selezionare queste varietà se si ha una spazio consono a contenerle. Per loro l’ideale è un corridoio con tanta luce.