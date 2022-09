Sindrome di Rebecca: quando i vecchi amori del partner sono un’ossessione

La sindrome di Rebecca è un disturbo dell’amore molto particolare e piuttosto invasivo che colpisce soprattutto gli uomini. A soffrirne sono proprio i maschi, perché non riescono a superare l’ossessione per i vecchi amori delle loro fidanzate o del compagno. Di cosa si tratta? Di una forma di fobia da ex, che si sviluppa quasi esclusivamente negli uomini e spesso durante il periodo post-fidanzamento.

Ma se dovessimo spiegare nei dettagli cos’è la sindrome di Rebecca e quali sono le cause? La sindrome di Rebecca è una fobia da ex che colpisce gli uomini e che deriva dalla paura di essere ricattati dall’ex del proprio partner. Gli uomini soffrono di questa fobia perché hanno paura che l’ex possa ricomparire e mettere in crisi la loro relazione attuale. Le donne, invece, soffrono di questo disturbo in misura molto minore, perché sono meno legate ai ricordi della propria vita sentimentale.

Come riconoscere la sindrome di Rebecca?

Di sicuro, potrai riconoscere la sindrome se il tuo partner ha reazioni eccessive quando sente il nome dell’ex, o se ti parla più di quanto dovrebbe di un’altra persona che ha avuto una relazione nel passato. In questi casi, sarà bene parlare con lui per capire cosa abbia in mente, magari spiegandogli anche che non hai problemi se parla con la sua ex.

Per capire se il tuo partner soffre di questo disturbo, puoi anche chiedergli se ha paura che tu possa rincontrare i tuoi ex. Ricorda che le persone che soffrono di sindrome di Rebecca sono assolutamente incapaci di avere un rapporto normale e non seguono regole di nessun tipo. Perciò, è molto importante capire fin dall’inizio se la sindrome compare a disturbare il rapporto.

Cosa fare se hai il timore che l’ex del tuo partner possa ricomparire? Nel caso in cui tu o il tuo partner abbiate paura che l’ex possa ricomparire, è bene identificare il perché. In genere, infatti, queste paure nascono da una scarsa fiducia nel rapporto attuale. Identificare le paure è il primo passo da fare per superarle, e solo dopo averle identificate è possibile iniziare a fare qualcosa per superarle.

Un altro modo per superare questa paura è quello di ricordare che, in linea teorica, l’ex non dovrebbe ricomparire perché al momento è scomparso! E, per quanto assurdo possa sembrare, sembra che riportare questo concetto alla mente delle persone che soffrono di questo disturbo sia una delle cose più efficaci per superarlo.

Per curare la Sindrome di Rebecca, è necessario in primis capire cosa è il rapporto di coppia. Per fare ciò, è utile rivolgersi a uno psicologo, che potrà darci delle indicazioni importanti su come gestire la nostra relazione. Una volta che capito cosa è il rapporto di coppia, sarà possibile capire anche che come potrebbe presentarsi la fobia da ex. Un modo per curare la Sindrome di Rebecca è anche quello di parlare con l’ex del partner precedente, per capire da dove venga il timore di quest’ultimo. All’inizio di qualsiasi rapporto è normale sentirsi sbilanciati ma ciò non deve impedire alla relazione di svilupparsi.